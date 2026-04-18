El Jimbee Cartagena recibe a Palma en un choque con aroma Champions

El Jimbee Cartagena tiene esta noche una cita con muchos frentes abiertos. El Palacio de los Deportes acoge a partir de las 21:00 (televisado por La Liga Plus) un encuentro ante Palma Futsal que va mucho más allá de los tres puntos en juego. Porque el rival de esta noche no es un adversario cualquiera. Es el mismo equipo con el que el conjunto cartagenero podría cruzarse el próximo 10 de mayo en la gran final de la UEFA Futsal Champions League. Esta es la máxima competición europea de fútbol sala y la que más ilusión le hace al club portuario este curso. Si ambos superan sus respectivas semifinales, el duelo de esta noche en Cartagena tendrá un sabor de ensayo general con las cartas sobre la mesa.

Pero antes de soñar con Europa, el Jimbee tiene deberes domésticos pendientes. El equipo que dirige Duda ocupa la séptima posición en la tabla liguera, una clasificación que no refleja las ambiciones de un club acostumbrado a pelear por los grandes títulos. La presencia en el play off sigue sin estar matemáticamente sellada, y aunque la ventaja de cuatro puntos sobre el noveno clasificado, el Industria Santa Coloma, invita a cierta tranquilidad, el mundo del fútbol sala es demasiado caprichoso como para confiarse. La temporada doméstica no ha sido todo lo redonda que se esperaba, y esta noche se presenta como una oportunidad inmejorable para dar un paso decisivo hacia las eliminatorias por el título y de ganar confianza.

El componente añadido es que Palma no solo es el posible rival europeo: es también un competidor directo en la liga. Los baleares aventajan en apenas un punto al Jimbee en la clasificación, lo que convierte el choque de esta noche en un auténtico duelo de seis puntos. Una victoria cartagenera acercaría notablemente la plaza de play off y mantendría viva la ilusión de escalar posiciones.

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Para afrontar este escenario, Duda no podrá contar con hasta tres efectivos. Renato, lesionado desde el inicio de la temporada, sigue sin estar disponible. A su ausencia se suman las de Cortés y Juninho, dos piezas cruciales del engranaje del conjunto rojiblanco. Bajas de peso que obligarán al técnico a apurar al máximo su creatividad táctica, la dosificación de minutos y a exigir un plus a los que sí están en condiciones de saltar a la pista.