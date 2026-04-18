La 'gorra ultra', el novedoso material intervenido a los radicales en Sevilla: "Primera vez que se incautan en todo el país"

Una gorra que, en realidad, es un casco. Por fuera, tela y visera. Por dentro, sin embargo, reviste una protección bastante fuerte para evitar los golpes con material contundente como pelotas de madera o barras de hierro. Ese es el nuevo material incautado por la Policía Nacional en Sevilla a los ultras llegados a la capital hispalense para la final de la Copa del Rey.

En este caso pertenecían a los radicales de la Real Sociedad, según ha destacado en rueda de prensa Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla. "Son unas gorras que en su interior llevan unos protectores. Es la primera vez que han sido incautados a un grupo ultra aquí en nuestra ciudad y, si no me equivoco, en el conjunto del país. Es un nuevo material que se está utilizando como elemento protector ante posibles agresiones que se sufran en la cabeza y a partir de ahí vamos a seguir indagando cuál es el uso que se hace y si de verdad se está empezando a generalizar en estos grupos ultra que buscan la confrontación y la pelea".

Los agentes de la Policía Nacional incautaron en la noche de este viernes diverso material a los dos grupos. Si a los vascos se les atajó en el casco histórico de Sevilla, a los madrileños se les intervino en las inmediaciones del municipio de La Carlota (Córdoba) cuando viajaban en autobús. Allí fueron identificadas 91 personas y se incautaron gran cantidad de objetos contundentes como cuchillos, palos, funda de pistola, cadenas o pasamontañas. Luego se les trasladó hasta Sevilla.

Durante la noche se realizaron distintas intervenciones. También se requisó material contundente en turismos y furgonetas. Algunos de estos materiales se han recorrido más de 1.000 kilómetros, informó la Policía Nacional. A los miembros de la Real Sociedad se les han incautado otros objetos peligrosos y defensivos como chalecos, 12 cascos, un puño americano, 31 bengalas, 19 lanza-bengalas, dos navajas, tres protectores bucales, sprays de gas pimienta, camisetas con simbología ultra, cientos de guantes de moto con protecciones, pasamontañas y un chaleco antipinchazos.

De las intervenciones destaca una. En ella se logró incautar una caja con 95 barras de hierro.

El control policial

En total, la Policía Nacional desplegará 1.617 agentes para la celebración del partido decisivo de la Copa del Rey. A ellos se suman, además, los 679 efectivos que aporta la Guardia Civil, tal como han precisado desde la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, ha anunciado que "230 miembros de la Policía Local se encargarán del control de tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de ocio como Plaza Nueva o San Francisco".

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Todos ellos están siendo coordinados desde la sala del CECOP. Allí se pueden ver imágenes de cómo los agentes monitorizan lo que pasa en todo momento en la ciudad.