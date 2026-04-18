En directo | XV Ruta de las Fortalezas en Cartagena

Cartagena se viste este sábado de gala para celebrar uno de sus días grandes. Sus calles se llenarán de corredores dispuestos a ponerse a prueba en los exigentes 50 kilómetros de la Ruta de las Fortalezas. Miles de atletas provenientes de todo el país tomarán la salida en una carrera que cada año agota sus dorsales y que presume de vistas, al recorrer lugares tan emblemáticos como los Castillos de Galeras, Atalayas o del Cerro de la Concepción, Sierra Gorda, el Parque Arqueológico Romano del Molinete o la Muralla Púnica.

Sigue la prueba, en directo, a partir de las 08:00 horas.