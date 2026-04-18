El Cieza pierde por segunda semana la oportunidad de ascender

Otra semana más, el CD Cieza no pudo cantar el alirón y celebrar el ascenso a Segunda RFEF. Esta vez, en un Municipal de La Arboleja lleno como en las grandes ocasiones, que registró la mejor entrada en liga desde hace muchos años, el conjunto local falló (1-1) ante un FC Cartagena B que tuvo bajo los palos a un portentoso Jhafets. El apoyo de la animosa hincada local no fue suficiente para sumar los tres puntos que le daban matemáticamente el ascenso.

Con un juego un tanto deslavazado, el Cieza se impuso una y otra vez a una defensa que mostraba sus puntos débiles y que hacía que las jugadas de la delantera local terminaran una y otra vez en lanzamientos a puerta, pero un colosal Jhafets, con portentosas estiradas y unos reflejos extraordinarios, atajaba o despejaba el esférico ante la desesperación de los locales, teniendo los pupilos de Raúl Guillén la primera oportunidad de gol cuando apenas habían transcurrido 10 minutos de juego.

Ficha técnica CD Cieza: Gallego, Edu Luna, David Guerrero, Aguirre, Rafa Ortiz, Sergio Camacho (Chema Lorente, 85), Britos (Xavi Pons, 62), Domi, Florian (Nico Varela, 77), Esteban (Darío, 62) y Ayoub. Cartagena B: Jhafets, Morales (Sabaris, 77), Jové, Félix (Betan, 57), García, Iker, Víctor (Griñán, 85), Quique (Darío, 85), Juanfran, Lázaro (Bomwinsum, 77) y José Marín. Goles. 1-0. Min. 20: Ayoub. 1-1. Min. 37: José Marín. Árbitro: José María Robles. Amonestó a Betan, Sabaris, Bomwinsum, Félix y Juanfran, por los visitantes, y al local Ayoub. Expulsó por doble amarilla a Domi (90). Campo: Municipal La Arboleja. Casi 3.000 espectadores.

La situación espoleó a los jugadores de Cieza, que en el minuto 20 se adelantó en el marcador. Ayoub, el más listo de la clase, estuvo atento al rechace de un lanzamiento desde la frontal del área de Esteban que rechazó Jhafets.

A continuación se vieron los mejores minutos de juego del Cieza, que intentaba una y otra vez cerrar el encuentro sin éxito, pero en el minuto 37 un portentoso disparo desde la frontal del área de José Marín hizo inútil la estirada de Gallego, quien alojó el balón en la escuadra, un jarro de agua fría para la afición espartera.

En la segunda parte, el Cieza fue un quiero y no puedo mientras Jhafets se agigantaba bajo los palos. Los locales no terminaban de creerse que con la victoria terminarían ascendiendo. Despotovic introdujo dos cambios cuando se llevaban disputados 60 minutos de juego, pero los locales solo generaron esporádicos tiros a puerta que no terminar de inquietar la meta rival. En el 82 tuvo la oportunidad el equipo local de hacerse con la victoria. Florian intentaba disparar a meta y Bomwinsum le derribó por detrás. Como en las citas épicas, el jugador de la casa y capitán del equipo, Sergio Camacho, se posicionó tras el esférico para lanzarlo, pero no era el día para ser profeta en su tierra. Su disparo se fue por encima del travesaño, dejando a su afición sin el sueño de celebrar el ascenso en casa ante cerca de 3.000 espectadores.

Poco más hasta el pitido final, salvo el nerviosismo en las cercanías de la meta visitante, con numerosos altercados y un sinfín de tarjetas que acabaron con Domi expulsado por doble amonestación y seis minutos de añadido que no resolvieron nada.

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