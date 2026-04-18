El Cieza, listo para volver 33 años después

Segunda oportunidad que tiene el Club Deportivo Cieza de tocar el cielo. Y esta vez, en casa y con su gente, desde el cuadro espartero confían en que el ascenso ya no puede ni quiere esperar.

El conjunto ciezano recibe al FC Cartagena B a las 18:00 en La Arboleja en un duelo que puede quedar grabado para siempre en la memoria colectiva de la localidad de la Vega Alta del Segura. El líder, firme y sólido durante gran parte del curso, sabe que una victoria le abre de par en par las puertas de la Segunda Federación.

No pudo ser la pasada jornada. El empate sin goles ante el Imperial en Nueva Condomina dejó en pausa una celebración que ya parecía inevitable. Pero lejos de generar dudas, aquel tropiezo ha reforzado la convicción de un grupo que lleva tres temporadas construyendo, paso a paso, un proyecto llamado a hacer historia.

Lo de hoy no es solo un partido. Son 33 años de espera. Es la memoria de aquella campaña 93-94 en la que el Cieza compitió en la entonces Segunda B, la nostalgia de una afición que ha sido de las más fieles en la Región tanto en Tercera como en Preferente y ahora la ilusión de una ciudad que hoy vuelve a sentirse protagonista.

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Cieza está preparada. Lo está su equipo, lo está su gente. La Arboleja, con el cartel de no hay billetes, será una caldera. El ascenso ya no es un sueño, es una realidad que se palpa, que se respira en cada conversación de los bares y cafeterías de la ciudad. Si no se logra hoy, lo normal es lograrlo mañana si el Imperial tropieza, o la próxima semana. Los números dicen que es inevitable el ascenso, pero el Cieza quiere que la fiesta sea hoy.