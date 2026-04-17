Sito Alonso: "En los partidos ponía el nombre de Dylan Ennis, pero no era Dylan Ennis"

El UCAM Murcia CB afronta el último sprint del calendario regular de la Liga Endesa en el que defiende la tercera posición de la clasificación. El conjunto universitario, que cuenta con el mejor balance de la segunda vuelta (8-1), tan solo superado por el Real Madrid, visita este sábado al Morabanc Andorra (19.00 horas, DAZN) con la novedad del fichaje de Jaylen Hands ante la baja por lesión de Dylan Ennis.

El escolta deberá pasar por el quirófano para someterse a una intervención en su muñeca izquierda, por lo que no podrá volver a jugar en lo que resta de temporada. Una dolencia que ha venido arrastrando desde hace semanas y en la que ha intentado ayudar a la progresión del equipo incluso con dolor. "Una vez que el jugador no está y sabemos que no va a volver, la verdad es que es mucho más fácil gestionar lo que no te puede dar. El problema era antes, que estaba en los partidos con el nombre de Dylan Ennis, pero no era Dylan Ennis. Era un jugador que intentaba hacer un esfuerzo grande por el equipo para ayudarle", ha comentado Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia.

"En algunos partidos lo ha intentado hacer, en otros no ha podido, como el de Reggiana aquí, que era un partido súper importante y no se vio capaz de ayudarnos en ese momento, tampoco contra el PAOK. Y esto yo creo que a él mentalmente ha sido muy duro; para nosotros muchísimo, pero para él me imagino que un montón. ¿Qué vamos a echar de menos? Muchísimas cosas. Pero la principal, sobre todo, son las virtudes no con las que llegó como jugador, sino que ha dado muchas cosas que quizá la gente no esperaba. La defensa, las asistencias, los rebotes... Eso era mucho más importante de lo que él mismo se podría imaginar nunca", ha explicado el técnico universitario antes de poner rumbo a Andorra.

Sito Alonso, del UCAM Murcia, durante un entrenamiento en el Palacio. / UCAM Murcia CB

Un partido en el que el UCAM Murcia buscará la que puede ser su sexta victoria consecutiva en este tramo de la segunda vuelta de la Liga Endesa, aunque no será una tarea fácil, ya que el Morabanc Andorra se encuentra en plena pelea por escapar de la zona de descenso. "Es un equipo que durante el año ha jugado partidos increíbles desde mi punto de vista y que muchos de ellos ha tenido la fortuna... así como en uno tuvo una canasta increíble de Rafa y fue impresionante las veces que lo vimos todos y cómo ganaron ese partido, pero creo que durante la temporada ha tenido varios partidos donde el marcador no ha sido justo en momentos determinados con ellos por el esfuerzo que habían hecho. Entonces, yo creo que es un partido, como todos los de Andorra que jugamos allí, súper difícil, y que vamos con una mentalidad y una motivación muy grande para poder competir a buen nivel", ha señalado.

Debut de Jaylen Hands

Uno de los principales atractivos para el encuentro será el estreno de Jaylen Hands con el UCAM Murcia CB. El escolta norteamericano vuelve a la ACB tras un efímero paso por el Zunder Palencia y suplirá a Dylan Ennis en el conjunto universitario hasta final del curso. "Tiene la capacidad de anotar por sí solo, no tiene ningún tipo de reparo en tirar durante su carrera deportiva. Entonces, creo que si las situaciones le llegan, eso lo va a hacer. El problema es que tiene que hacer algo que es muy difícil en nuestro equipo, que es defender a un nivel muy alto, acorde a la exigencia que tenemos como grupo. Y eso quizá le vaya a costar un poquito más de inicio, no porque no quiera, sino porque tiene que aprender las reglas. Pero yo creo que está bastante preparado para poder jugar", ha asegurado Sito Alonso.

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Jaylen Hands durante su presentación con el UCAM Murcia. / UCAM Murcia CB

El que podría regresar será Sander Raieste, quien ya se encuentra trabajando con sus compañeros después de superar una rotura fibrilar en el aductor que le ha tenido de baja prácticamente un mes. "Sander ha entrenado, no al nivel habitual, obviamente. Está en su periodo de puesta a punto después de estar tanto tiempo fuera del equipo y es una decisión que tendré que tomar el mismo sábado. Vamos a ver, porque sobre todo no quiero correr ningún riesgo. Primero, el primer consejo que tengo que recibir es del cuerpo médico. Si para el cuerpo médico está ok, entonces ya veremos si a nivel táctico es bueno que colabore en el partido o no. En principio está poniendo todo de su parte, como siempre, para poder estar en el equipo", ha explicado el entrenador del club murciano.