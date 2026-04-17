Carreras populares
Ruta de las Fortalezas de Cartagena: programa de hoy viernes
La entrega de dorsales y la carrera infantil centran la actividad previa al día grande
La Ruta de las Fortalezas de Cartagena se inicia hoy con la entrega de dorsales y las carreras infantiles, que se disputarán a partir de las seis y media de la tarde. Unos cinco mil participantes se han inscrito en la decimoquinta edición, que tendrá su jornada fuerte mañana sábado con la disputa de la prueba general, con un recorrido de 53 kilómetros, y la promo y la cadete-juvenil, de 17. La salida a la primera de ellas se dará a las ocho y diez de la mañana desde el Puerto, teniendo doce horas como máximo los participantes para llegar hasta la meta en el cuartel de Infantería Marina Albacete y Fuster. Hoy, a las once, comenzará la entrega de dorsales y también los inscritos tendrán la oportunidad de visitar el Cazaminas Turia, que estará en la Escala Real Plaza Mayor.
Este es el programa de hoy
11.00 h. Apertura de la entrega de dorsales. Lugar: Plaza Mayor Cartagena en proximidades del monumento “El Zulo”.
• 11.00 h. Inicio 1er turno jornada de puertas abiertas buque Cazaminas Turia. Lugar: Escala Real Plaza mayor Cartagena.
• 13.30 h. Finalización 1er turno jornada abiertas buque Cazaminas Turia.
• 16.00 h. Inicio 2º turno jornada de puertas abiertas buque Cazaminas Turia. Lugar: Escala Real Plaza mayor Cartagena.
• 17.00 h. Concierto Conservatorio Profesional de Cartagena.
Lugar: Plaza mayor Cartagena en proximidades mástil de la bandera.
• 18.00 h. Finalización concierto Conservatorio Profesional de Cartagena.
• 18.00 h. Inicio actuación escuela de danza Ana López. Lugar: arco de salida proximidades plaza Héroes de Cavite.
• 18.20 h. Finalización actuación escuela de danza Ana López.
• 18.20 h. Finalización de la entrega de dorsales prueba infantil.
• 18.20 h. Cámara de llamada para categoría SUB-8.
• 18.30 h. Salida de la prueba SUB-8.
• 18.30 h. Cámara de llamada para categoría SUB-14.
• 18.45 h. Salida de la prueba SUB-14.
• 18.45 h. Cámara de llamada para categoría SUB-12.
• 18.55 h. Salida de la prueba SUB-12.
• 18.55 h. Cámara de llamada para categoría SUB-10.
• 19.05 h. Salida de la prueba SUB-10.
• 19.30 h. Inicio entrega de trofeos de las pruebas infantiles.
• 20.41 h.. Acto de Arriado Solemne de la Bandera Nacional.
• 21.00 h. Finalización de la entrega de dorsales pruebas general, promo y cadete-juvenil.
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