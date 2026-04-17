La Ruta de las Fortalezas ya calienta motores en Cartagena

El reparto de los 5.000 dorsales de la XV edición de la Ruta de las Fortalezas ha comenzado a primera hora de la mañana de este viernes 17 de abril, como preámbulo de la carrera de resistencia que se celebra mañana sábado.

Una ruta que se podrá seguir y ver en directo tanto a través de la televisión, por la mañana en TeleCartagena y la 7RM, como por Youtube a lo largo de toda la jornada, retransmisión que se realiza gracias al Ayuntamiento de Cartagena, según han informado desde el Consistorio.

La recogida de dorsales aún continúa a lo largo de la jornada de este viernes, de forma ininterrumpida hasta las 21.00 horas, en la plaza Cartagenas del Mundo del Puerto. También se podrán recoger est sábado 18 de abril, día de la prueba, desde las 6.30 hasta las 7.45 horas.

Corredores provenientes de todo el país participan en la 15ª edición de esta carrera de montaña que recorre a lo largo de 53 kilómetros lugares emblemáticos de Cartagena, como los Castillos de Galeras, Atalaya o del Cerro de la Concepción, fortalezas como Fajardo y baterías de costa como San Leandro, San Isidoro y Santa Ana, además de yacimientos como el Parque Arqueológico Romano del Molinete o la Muralla Púnica.

En la recogida de dorsales / Iván Urquizar

La salida tendrá lugar a las 8.00 horas, junto a la plaza de Héroes de Cavite, tras el izado de la bandera nacional que se llevará a cabo en la explanada del puerto, estando prevista la llegada de los primeros corredores a la meta, en la explanada Santiago Apóstol de la Escuela de Infantería de Marina 'Albacete y Fuster, en la carretera de Tentegorra, a partir de las 11:30 horas.

La Ruta también tiene una versión más corta, de 17 kilómetros, con 400 dorsales, y una prueba infantil, de 6 a 14 años, con otros 400 dorsales y dos distancias, de 1 y 2 millas. Esta última se celebra este viernes, a partir de las 18.30 horas, con salida también junto a Héroes de Cavite, finalizando con la entrega de trofeos que tendrá lugar sobre las 19.30 horas, seguida del arriado solemne de la bandera del puerto, sobre las 20.40 horas.

Autobuses gratis

Durante la celebración de la prueba el sábado, todas las líneas de autobuses de Cartagena serán gratuitas para los corredores identificados con dorsal. Para los ciudadanos en general, dispongan o no de dorsal, será gratuita la línea 3 de autobuses, con parada en Tentegorra frente a la Escuela de Infantería de Marina, lugar donde se encuentra la meta.

Además, desde el parking del Centro Comercial Rambla, frente al Palacio de Deportes, habrá autobuses gratuitos, de 6.30 a 7.15 horas, para los corredores de la Ruta de las Fortalezas y sus acompañantes. El transporte los llevará al lugar de la salida, el Paseo de Alfonso XII, junto al puerto de Cartagena.

Por último, desde las 11.00 hasta las 21.00 horas, habrá autobuses gratuitos para todos los ciudadanos conectando de manera continuada el parking frente al Palacio de Deportes con la Escuela de Infantería de Marina.

Normas de acceso a la meta

La Meta abrirá sus puertas al público a las 9.45 horas, pudiendo acceder a la misma todos los ciudadanos que así lo deseen, siempre y cuando vayan andando.

Queda prohibido el acceso en cualquier tipo de vehículo, así como bicicletas, patinetes o similares, incluso aunque el personal vaya desmontado.

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Tampoco se permite la entrada a Meta de animales de compañía, excepto perros guía y animales de asistencia/alerta médica acreditados.