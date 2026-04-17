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El Puertas Padilla Cartagena se juega en casa el pase a la final
El equipo cartagenero recibe al domingo al Oviedo en el Pabellón Wsell de Gimbarda
El Puertas Padilla Cartagena se juega el domingo el pase a la final del Top 10 Iberdrola de División de Honor. El conjunto cartagenero se medirá al CB Oviedo a partir de las once en el Pabellón Wssell de Guimbarda con entrada gratuita. El conjunto cartagenero llega a esta cita tras completar una brillante fase regular, en la que demostró una gran solidez colectiva, consiguiendo importantes victorias y manteniéndose entre los mejores del campeonato durante toda la temporada. Enfrente estará el CB Oviedo, uno de los clubes más destacados del panorama nacional, que pondrá a prueba al conjunto cartagenero en una eliminatoria que se prevé muy igualada y emocionante.
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