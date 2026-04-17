La Minera, el equipo de la Región con mejor calendario final

Quedan 270 minutos de fútbol en el manicomio de la Segunda Federación. A las puertas del inicio de la trigésimo segunda jornada liguera, el panorama es no apto para cardiacos. A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular en el Grupo IV, el protagonismo regional se acentúa con UCAM Murcia, Águilas FC y Deportiva Minera plenamente inmersos en la lucha por el ascenso directo. En este contexto de igualdad máxima en las cinco primeras posiciones, el calendario emerge como un factor decisivo.

El líder, el Extremadura, manda con 56 puntos, pero afronta un tramo final exigente. Visita Chapín, el campo del Xerez CD, su gran reto, recibe a La Unión Atlético, inmerso en la pelea por la permanencia, y encara un enfrentamiento en el feudo del Linares Deportivo, ya salvado. Sin margen de error.

El UCAM Murcia es segundo clasificado con 55 puntos y necesita para ser campeón ganar lo que le queda y que el Extremadura 'pinche' una vez. Su calendario es el más difícil de todos. Viaja a Totana para medirse a La Unión Atlético, recibe al Real Jaén, que apurará sus opciones de play off y terminará con la ‘final’ en Chapín ante un Xerez CD con las mismas aspiraciones que los universitarios.

En tercera posición aparece el Águilas FC, también con 55 puntos, que encara un final de curso no exento de trampas. El domingo recibe al Lorca Deportiva a puerta cerrada, un partido que pierde el factor ambiental, pero no la rivalidad. Después, los aguileños viajarán a Estepona para medirse a la gran revelación de la segunda vuelta, antes de cerrar en casa ante el Almería B, a priori el duelo más asequible.

Quien mira el calendario con más optimismo es la Deportiva Minera, cuarta con 54 puntos, a dos del liderato. El conjunto minero tiene, sobre el papel, el tramo final más favorable. Recibe al Xerez Deportivo de Popy, en puestos de descenso, visita a un Almería B ya descendido y cierra en casa ante un Lorca Deportiva sin objetivos clasificatorios y veremos el grado de competitividad que presenta. Un itinerario propicio que, sin embargo, encierra un riesgo evidente, ya que nunca sabes dónde está el encuentro trampa.

El Xerez CD, quinto en discordia, también tiene mucho que decir. Su calendario es tan exigente como determinante: dos enfrentamientos directos en casa ante Extremadura y UCAM, y entre medias el derbi frente al Xerez Deportivo en Chapín. Por detrás, el Recreativo de Huelva, sexto con 51 puntos, queda prácticamente descartado para el ascenso directo. Su objetivo pasa exclusivamente por asegurar una plaza en el play off.

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Así, con nueve puntos aún por disputarse, el Grupo IV entra en su fase decisiva. El calendario, ese juez silencioso que muchas veces pasa desapercibido, se convierte ahora en protagonista. Y en esa batalla, la Deportiva Minera parece tener una ligera ventaja. Aunque en una categoría tan igualada, tan enloquecida, donde hasta que no pita el final nunca se sabe, confiarse del calendario puede ser el primer paso hacia el fracaso.