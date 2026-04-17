La Media Maratón de Lorca se disputa este domingo con récord de participación

A la trigésimo octava edición de la Media Maratón Ciudad de Lorca le ha sentado bien el cambio de fecha de otoño a primavera. Más de un millar de personas se han inscrito para participar en la prueba de este domingo 19 de abril, que además este año incluye dos nuevas distancias de 7 y 14 kilómetros. Otras novedades son que se pone en juego el Campeonato Regional de Media Maratón por clubes y el aumento de los premios en metálico. Con salida y meta en la Avenida Europa, el pistoletazo de salida se dará a las 09:30 horas de la mañana. Los corredores de la media maratón realizarán tres vueltas al circuito; los de los 14K, dos; y una sola las personas inscritas en 7K. La 38ª edición mantiene la categoría Militar masculina y femenina para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Con salida y meta en la Avenida Europa y el circuito habitual por las avenidas Juan Carlos I, calle Jerónimo Santa Fe, Avenida Presidente Adolfo Suárez y Plaza del Trabajo, en el barrio de La Viña, el pistoletazo de salida se dará a las 09:30 horas de la mañana. Los corredores de la media maratón realizarán tres vueltas al circuito; los de los 14K, dos vueltas; y una sola vuelta las personas inscritas en la distancia saludable de 7K. La 38ª edición mantiene la categoría Militar masculina y femenina para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Los tres primeros puestos de la clasificación absoluta, tanto en hombres como en mujeres, estarán premiados con 800, 500 y 300 euros, siempre que se logren marcas por debajo de 1h.07’ en hombres y 1h.16’ en mujeres, respectivamente. En caso de no alcanzarse estos tiempos, se percibirá el 60% del premio. Además, se otorgará un incentivo especial de 2.500 euros a quien consiga batir el récord del circuito homologado, actualmente en manos de Joseph Kipkogei Bwambok (1h.02:25, 2010) en hombres y Yenesia Centeno (1h.13:25”, 2007) en mujeres.

La edición de 2026 tendrá un significado especial al celebrarse en el año del 50 aniversario de la Asociación Deportiva Eliocroca, tras recoger el testigo del Regimiento de Infantería ‘Mallorca XIII’, fundador de la prueba.

La organización ha dispuesto servicios de guardarropía, aseos y duchas en el Complejo Deportivo Felipe VI, así como áreas de estacionamiento hasta las 14.30 horas. Además, la prueba contará con el apoyo de la Policía Local, Protección Civil y voluntarios que trabajarán para garantizar el buen desarrollo del evento.

Los lugares y horarios para la entrega de dorsales y chips serán única y exclusivamente los días:

Viernes 17 de abril en LOCAL A.D. ELIOCROCA, situado en C/ Wilaya del Aaiún, 4 bajo.

Horario: de 17:00 a 21:00 horas, PREFERENTEMENTE PARA ATLETAS LOCALES.

Sábado 18 de abril en LOCAL A.D. ELIOCROCA, situado en C/ Wilaya del Aaiún, 4 bajo.

• Horario: de 17:00 a 20:00 horas.

Domingo 19 de abril en Complejo Deportivo Felipe VI, zona cafetería.

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• Horario: de 7:30 a 9:00 horas, SOLO PARA ATLETAS NO LOCALES.