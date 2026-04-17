Jaylen Hands afronta en el UCAM Murcia ante el mayor reto de su carrera: "Espero estar al nivel"

Jaylen Hands hará mañana en Andorra su debut con la camiseta del UCAM Murcia CB. Ha llegado en forma, pero sin el ritmo de competición de la Liga ACB porque llega desde China. Por ello, Alejandro Gómez, director general, le quitó presión en su presentación: «Viene de un sitio donde se juega a otro nivel, por lo que debemos que tener un poco de paciencia. El auténtico nivel suyo lo veremos un poquito más adelante», explicó.

Su única experiencia en España la vivió en Palencia, en un equipo que acabó descendiendo. Por ello, jugar en el tercer clasificado es un desafío para un escolta que el curso pasado fue el máximo anotador de la Lega italiana, donde coincidió como rival con Michale Forrest, de quien dijo que «tuvo mucha importancia en su equipo la temporada pasada en Italia. Tengo muchísimo respeto por él y compartir pista con él va a ser muy bueno para mí».

Jaylen Hands, en su primer entrenamiento con el UCAM Murcia / Prensa UCAM Murcia

Hands toma su aventura en el UCAM Murcia, con el que ha firmado un contrato hasta final de temporada, como un reto personal: «Es una muy buena oportunidad para mí venir a uno de los mejores equipos de la Liga Endesa. Ahora mismo es algo muy bueno e interesante para mi carrera, y espero poder estar a nivel», comentó, para añadir sobre lo que le ha pedido su nuevo entrenador, Sito Alonso, que «me ha dicho que tenga confianza, que aporte lo máximo de energía, mucho en defensa y, sobre todo, que pueda ser un jugón».

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«La liga española es increíble», dijo en su presentación, en la que apuntó sobre el UCAM que «somos un muy buen equipo, con mucho nivel. Creo que somos un equipo muy competitivo, que ahora mismo vamos terceros en la clasificación», dijo hablando ya como un integrante más del equipo y no como un recién llegado.