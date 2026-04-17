Íñigo Vélez: "Puede ser el partido más complicado desde que llegué"

No lo tendrá nada fácil en Elda el FC Cartagena. Así lo ha expresado el entrenador albinegro, Íñigo Vélez, esta mañana en la previa del encuentro del domingo frente al Eldense. "Es un partido muy importante, como todos, pero en este caso se trata del líder en su casa", ha comenzado avisando. Eso sí: el técnico ha expresado las "ganas" del equipo y su "responsabilidad" ante el objetivo de final de temporada, que no es otro que alcanzar el play off.

Ante una semana larga después de jugar el pasado sábado, el Cartagena ha podido descansar física y mentalmente. "Hemos aprovechado para desconectar y venir con unas ganas tremendas. Llevamos jugando partidos importantes desde que llegué y cada vez queda menos. Tenemos que jugarlos con toda la ilusión, responsabilidad y ganas", ha comentado Vélez.

El técnico vasco considera el choque contra el Eldense, el equipo más en forma del grupo 2 de Primera RFEF, el más importante de su etapa en la ciudad portuaria. "Los partidos son cada vez más complicados porque todos los equipos crecen y en el final de temporada todo el mundo tiene objetivos. Jugar contra el líder fuera de casa se podría denominar el partido más complicado desde que llegué", ha expresado.

El preparador espera una buena versión en ataque del rival, pero no empequeñece a su equipo. "Esto es fútbol. El Eldense en fase ofensiva lo está haciendo muy bien y nosotros no estamos encajando, pero también generamos muchas ocasiones. Será un partido con dos buenos equipos en buena dinámica y puede pasar cualquier cosa", ha afirmado.

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Íñigo Vélez asegura que el partido de la trigésimo tercera jornada no es una prueba de cara al play off. "No pensamos más que en el siguiente partido". Y ha adelantado que Benito Ramírez "puede llegar", pero no así el resto de los lesionados Jean Jules, Rubén Serrano, Eneko Ebro ni Marco Carrascal.