‘Guerra’ en la zona baja entre Murcia y Antequera

El Real Murcia se mide hoy (21.15 horas) al Antequera en la Nueva Condomina. Llegado el tramo final de la competición con seis partidos por disputar, ambos equipos se encuentran lejos del puesto que han proyectado en algún momento de la temporada. Unos, los murcianos, por la entidad que se les presupone, la calidad de su plantilla y el volumen de su presupuesto. Otros, los antequeranos, por su buen hacer en la primera mitad de la temporada. Los dos han estado arriba y los dos han caído para protagonizar ahora una ‘guerra’ en la zona baja de la tabla.

La liga en el grupo 2 de Primera RFEF está al rojo vivo en todos los sentidos. La igualdad que ha marcado todo el curso se expresa ahora en forma de una tabla clasificatoria apretada que mantiene abiertas prácticamente todas las posibilidades. Sólo los puestos del fondo tienen nombre y apellidos, mientras que la última plaza de descenso sigue amenazando a la zona media. Ahí se encuentran el Real Murcia y el Antequera, tres y dos puntos por encima respectivamente, sin margen de error.

Porque un error te mete de lleno en la pelea. El Torremolinos (39 puntos) es quien intenta escapar de la décimo sexta plaza. Nàstic (40), Tarazona (40), Antequera (41) y Real Murcia (42) están a un triunfo de distancia. Una competición de cinco equipos por eludir la quema.

Y entre tanto, un duelo directo. Una «guerra», como la ha clasificado el entrenador murcianista Curro Torres. Los dos mejores posicionados en esa pelea se miden para ver quién se aleja y quién se acerca al precipicio. El empate no le vale a ninguno de los dos y el aspecto psicológico tendrá mucho que ver cuando la pelota eche a rodar en territorio grana.

En ese sentido, los dos equipos llegan con dinámicas totalmente opuestas. Aunque ambos vienen de caer derrotados en su último partido, la confianza de las plantillas se encuentra en puntos muy distintos. El Murcia, después de tres victorias seguidas, perdió dejando una buena imagen contra el Nàstic de Tarragona (2-1) en el último minuto por un error puntual. El Antequera de Abraham Paz acumula ya seis partidos sin ganar con cuatro derrotas consecutivas.

Llegó a ser quinto el cuadro malagueño a finales de enero, pero una concatenación de malos resultados con polémicas arbitrales le han hecho bajar hasta la décimo tercera posición. Especialmente sonada fue su derrota contra el Atlético Madrileño que se calificó como intolerable desde el vestuario antequerano. Llega el Antequera a Murcia tras perder en Cartagena (1-0).

Curro Torres, entrenador del Real Murcia, durante una sesión en Nueva Condomina. / Prensa Real Murcia

Para el encuentro tiene el Real Murcia las bajas de Alberto González, operado de menisco hace tres semanas; Héctor Pérez, que recorre los pasos finales en su recuperación de la lesión en los isquiotibiales; y Óscar Gil, quien vio la quinta cartulina amarilla en Tarragona. Además, el centrocampista -goleador en las últimas jornadas- también sufre unas molestias que le han obligado a perderse algunas sesiones de entrenamiento durante la semana.

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El partido que abre la trigésimo tercera jornada de liga lo arbitra el madrileño Antonio Sánchez. Se espera poca asistencia de público en Nueva Condomina debido al horario inusual del partido.