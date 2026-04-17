El FC Cartagena, contra el mal de altura que sufrió con Luis Carrión

El Fútbol Club Cartagena tiene una misión ineludible: alcanzar el play off de ascenso a Segunda División. Restan seis partidos y el cuadro portuario está a un punto de colarse entre los cinco primeros. Sin embargo, sus últimas experiencias tratando de llegar a ese mismo objetivo no son nada satisfactorias. Cuando ha tenido oportunidad, el tramo final de los campeonatos se le ha atragantado a un Cartagena que tiene en su mano acceder a la fase eliminatoria.

Desde la temporada 2018-2019 no se clasifica el FC Cartagena para una promoción de ascenso. Entonces, tuvo un perfecto esprint final con cuatro victorias en seis partidos. Cierto es que, mientras tanto, ha vivido circunstancias especiales como la resolución del campeonato 2019-2020 de la extinta Segunda División B a mitad de curso debido a la pandemia por coronavirus. Pero no menos cierto es que, cuando ha tenido ocasión de alcanzar el play off en Segunda no ha sabido mantener el nivel para lograrlo.

Hablamos de las dos mejores temporadas de Luis Carrión al frente del conjunto albinegro. Las campañas 2021-22 y 2022-23 son el último recuerdo de un gran Cartagena que tuvo opciones de pelear por la promoción. En ese caso, la promoción a Primera. Ahora, la categoría es diferente, pero el reto es el mismo. Realizar un gran tramo final para materializar lo que entonces no se pudo.

Y es que en esas temporadas no le dio al Cartagena para jugar las eliminatorias. En ambos casos llegó con opciones a los últimos seis partidos, pero entonces, se ‘desinfló’ el equipo. En 2022 lo tuvo más complicado. En el momento decisivo estaba a ocho puntos del sexto puesto que daba acceso al play off, pero sólo pudo ganar al Girona (3-0). Después, cayó contra la Ponferradina (4-2), empató frente al Leganés (0-0) y el Burgos (1-1) y se despidió de sus posibilidades, aunque terminaría ganando a Amorebieta (5-0) y Tenerife (1-2) ya sin opciones matemáticas.

En 2023 el Cartagena creció y llegó a los últimos seis encuentros a dos puntos del sexto lugar. Ahí puso toda la carne en el asador el club portuario y la ciudad se volcó. No obstante, volvió a ocurrir lo mismo. Sólo pudo ganar al Sporting (2-1) hasta final de temporada. Empató en Albacete (1-1) ante un enorme desplazamiento de la afición albinegra y volvió a empatar contra el Burgos (0-0) en casa para alejarse a cuatro puntos. Perdió su ocasión cayendo en Zaragoza (2-0) y firmar un nefasto final contra Las Palmas (1-4) en el Cartagonova y Racing (3-1) fuera.

A pesar de lo lejano que se ve ahora una pelea por el play off a Primera División, en esencia, lucha por el mismo objetivo este Cartagena en Primera RFEF. Seis partidos para el final de la liga regular, dieciocho puntos en juego y, al menos, dos posiciones alcanzables con 49 puntos en el casillero: la quinta plaza, en manos del Europa (50 puntos) y la cuarta, del Villarreal B (51). Debe evitar el cuadro de Íñigo Vélez ese mal de altura que sufrió el equipo con Luis Carrión al mando.

Más fiable por la salvación

Por otro lado, ha sido más fiable el FC Cartagena evitando el descenso en las últimas campañas. Lo hizo en la 20-21 con Luis Carrión y lo repitió en la 23-24 con Julián Calero como salvadores.

En 2021 llegó Carrión para evitar un más que probable descenso y lo consiguió con un tramo final de grato recuerdo y de gran mérito. El entrenador catalán estabilizó al equipo y logró la salvación ganando tres partidos de los últimos seis. Aunque perdió en Fuenlabrada (2-1), ganó al Castellón (1-0), al Espanyol (0-2) y al Almería (3-2) en unas semanas de infarto para la parroquia albinegra, que volvía poco a poco al Cartagonova tras la pandemia. Cuando lo tuvo hecho, cayó contra el Lugo (2-1) y empató frente al Girona (1-1) sin repercusión clasificatoria.

Casi más impresionante fue la salvación de Julián Calero. Comenzó antes, sumando muchos puntos hasta llegar al tramo final. De los últimos seis, ganó los tres primeros a Levante (0-1), Alcorcón (1-0) y Tenerife (2-0) para certificar la permanencia. Los tres últimos, también sin consecuencias, fueron tres derrotas ante Eibar (1-0). Huesca (0-2) y Espanyol (3-0).

Noticias relacionadas

Cuando el objetivo ha sido eludir la quema, el cuadro portuario ha cumplido su cometido excluyendo la infame temporada 2024-25. Esa es la mentalidad que debe rescatar Íñigo Vélez para mantenerse firme en su objetivo y llevar al FC Cartagena a un play off que no juega desde 2019.