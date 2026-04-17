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Primera RFEF-Grupo II
17 de abril de 2026, 21:15 h.
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En directo: Real Murcia-Antequera
Sigue en directo el encuentro del grupo II de Primera RFEF
MIN'34
Las cosas no están cuajando en el Real Murcia. No ha sido capaz de aguantar con el empate ni 5 minutos. El sueño de los play off, que ya era muy complicado, se va esfumando poco a poco
MIN'29
GOOOOOLLL DEL ANTQUERAAAA!!! BIABIANYYYYY!!!!!
El extremo antequrrano recibe un pase filtrado entre líneas y con una vaselina perfecta bate a Gazzaniga
MIN'26
GOOOOOOLLL DEL REAL MURCIAAAAAAA!!!!!
Jorge Sánchez empala un balón rechazado y con algo de fortuna consigue meterlo dentro del arco rival. Fortuna, proque tocó en un defensor y cambió la dirección del esférico
MIN'17
Entrando en los primeros 20 minutos del Real Murcia y de momento no se ve que el cuadro de Curro Torres busque el empate
MIN'8
GOOOOOLLL DEL ANTEQUERAAAA!!!!
Siddiki estrena el marcador con un golazo desde la frontal. El jugador antequerano recibió un balón en la esquina del area y con un gran golpeo, mandó el cuero a la escuadra del palo corto.
MIN'4
El meta del Antequera se hace con el centro de Narro desde la esquina
MIN'2
Primer saque de esquina a favor del Real Murcia
MIN'1
Arranca el encuentro en Nueva Condominaaa!!!!
Queda nada para que arranque el encuentro en Nueva Condomina. El Real Murcia no puede fallar si quiere tener una mínima esperanza de luchar los play off, aunque están muy complicados
Vamos con la alineación del Antequera. Alcover, Antón, Albentosa, Barbu, Félix, Quintana, Basséle, Luismi, Moi Parra, Siddiki, Biabiany y Abraham Paz
Vamos con el once del Real Murcia. Gazzaniga, Jorge Mier, David Vicente, Jon García, Jorge Sánchez, Alonso, Moyita, Palmberg, Benito, Narro y Flakus
Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos al minuto a minuto de este Real Murcia-Antequera