Cieza recibe a Manuel Bermúdez tras otro éxito mundialista

El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, y el concejal de Deportes, Cristo Manuel Lucas, recibieron en el salón de plenos del Ayuntamiento al marchador local Manuel Bermúdez tras la medalla de bronce por equipos lograda en el Campeonato del Mundo de Marcha por Naciones, disputado el pasado fin de semana en Brasilia. Bermúdez, junto a Daniel Chamosa y José Manuel Pérez, firmó un resultado histórico que vuelve a situar a Cieza como una referencia en esta disciplina.

Durante el acto, el atleta agradeció el respaldo institucional y el cariño de sus vecinos, recordando la dureza del camino hasta alcanzar la clasificación mundialista. «Ha sido un invierno duro, de sangre, sudor y lágrimas», señaló, antes de fijar ya su próximo gran objetivo: el Campeonato de Europa de Atletismo, previsto para el 15 de agosto en Birmingham.

Noticias relacionadas

Por su parte, Cristo Manuel Lucas destacó que Bermúdez es «un referente del deporte local», mientras que Tomás Rubio subrayó el firme compromiso de Cieza con la marcha atlética y con el deporte base.