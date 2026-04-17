El Águilas FC-Lorca Deportiva se disputará con aficionados en las gradas

Una de las fiestas del fútbol regional, la cita más histórica, la centenaria entre Águilas FC y Lorca Deportiva, no se podía jugar sin las aficiones en las gradas, y esa alegría ha llegado a ambas aficiones tras conocer que el TAD ha admitido el recurso presentado por el Águilas FC al cierre de tres partidos del Centenario El Rubial por los hechos acaecidos en el partido ante el UCAM Murcia. Por lo tanto, el derbi Águilas FC – Lorca Deportiva (domingo 19:00h) se disputará con público en las gradas.

El Tribunal Administrativo del Deporte ha concedido al Águilas FC la cautelar a la sanción impuesta por el Juez Único y el Comité de Apelación del cierre del Centenario El Rubial por tres partidos y 8000 euros de multa. Por lo que ha podido conocer esta redacción de La Opinión de Murcia al recurso presentado por el club costero en el que argumentaba que en el acta del colegiado, que, durante el partido, que es en lo que se basa la sanción, se lanzaron varios objetos sin impactar en nadie y que, tras avisar por megafonía, no volvió a ocurrir nada más, aportado también un video en el que se observa como el tumulto en la zona de vestuarios fue frente a la puerta del vestuario visitante, además de preguntarse el club costero que porque, si hay abierto un expediente extraordinario para dilucidar las correspondientes responsabilidades de lo ocurrido tras el partido en la zona de vestuarios, porque se sanciona por esos motivos sin esperar a conocer la resolución de ese expediente. En la decisión del TAD ha podido tener algo de peso este expediente abierto, puesto que concede la cautelar al poder producirse un daño irreparable, estando este expediente extraordinario.

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El partido fue declarado hace unas semanas como Día del Club, por lo que los abonados tendrán que pasar por taquilla pagando un precio de 10 euros, los mismo que tendrán que pagar los abonados del Lorca Deportiva, que se le han enviado 400 entradas. El resto de localidades de Grada General es de 20 euros. Ante la premura de tiempo con el partido, las entradas se podrán adquirir de forma anticipada a partir de esta tarde y mañana en el Museo del Fútbol Aguileño y a través de la web del club, ya el mismo domingo en las taquillas del estadio.