Fútbol
La afición del FC Cartagena para dar un impulso al equipo en Elda
El cuadro albinegro vende 650 entradas visitantes para el Pepico Amat a través de la Federación de Peñas
Este domingo vivirá el Fútbol Club Cartagena un acercamiento con su afición. Aunque aumentar las cifras de asistencia al Cartagonova está siendo una difícil tarea por el momento pese a los buenos resultados del equipo, la masa social más fiel del cuadro portuario quiere hacerse notar fuera de casa. En Elda, en un partido de vital importancia en cuanto a sus aspiraciones de play off, el Cartagena tendrá el apoyo y el aliento de más de 600 aficionados que ya tienen entrada para el duelo en el Pepico Amat. Gran desplazamiento de la afición del FC Cartagena en el momento más importante de la temporada.
Ayuda que el destino sea uno de los más cercanos de la temporada quitando el derbi contra el Real Murcia. Además, las posibilidades reales de alcanzar la promoción de ascenso a falta de seis jornadas estimula a una afición sedienta de objetivos tras un año nefasto. Ante esta circunstancia y lo amable del horario, a las 18.15 horas de la tarde, el Cartagena ha conseguido movilizar a 650 aficionados que han retirado su entrada visitante a través de la Federación de Peñas del FC Cartagena. Serán tres los autobuses que viajen a la ciudad alicantina, además de los vehículos particulares que completarán el desplazamiento. El Cartagena prácticamente agota todas las entradas disponibles para el equipo visitante en el Pepico Amat, que son unas 710.
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