Lorca reúne a 300 nadadores en el Trofeo Antonio Picón

La vigésima edición del Trofeo Antonio Picón de natación, de carácter bianual, congregará este sábado a cerca de 300 nadadores procedentes de catorce clubes de la Región de Murcia en las piscinas del complejo deportivo San Antonio de Lorca. La competición se desarrollará a lo largo de toda la jornada, con una sesión matinal clasificatoria y una sesión de tarde en la que se disputarán las finales.

Además del club anfitrión, participarán nadadores de C.D. Murciaswim, C.D. Santa Ana, C.N. Águilas, C.N. Alcantarilla, C.N. Fuente Álamo, C.N. Lorca, C.N. Marina-Cartagena, C.N. Murcia, C.N. San Javier Mar Menor, C.N. Yecla, C.N. Cartagonova Cartagena, Club Koryo Torre Pacheco, Club Natación Las Torres y UCAM Ciudad de Murcia Fuensanta.

La competición reunirá a deportistas de todas las categorías, desde prebenjamines (6-7 años) hasta absoluta, incluyendo también la categoría máster. Se disputarán pruebas en los cuatro estilos (mariposa, braza, espalda y libre) sobre una distancia de 100 metros, excepto en las categorías benjamín y menores, que nadarán 50 metros, y los máster, que competirán en 50 metros libre.

El programa incluirá también una prueba de relevos 8x50 metros libre, en la que participarán dos nadadores por categoría. La cita contará con cronometraje electrónico para mayor precisión de los resultados.

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El Presidente del Club Natación Lorca, Daniel Moreno ha señalado que «hemos querido que esta edición del XX aniversario sea especial, incorporando mejoras tanto en el formato de competición como en los medios técnicos, para ofrecer a los nadadores una experiencia de máximo nivel». Además, ha añadido que «para el club es un orgullo reunir en Lorca a tantos deportistas de todas las edades y seguir fomentando la natación desde la base hasta el alto rendimiento».