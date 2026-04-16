Jaylen Hands confirma una política de fichajes que funciona en el UCAM Murcia

La llegada de Jaylen Hands para cubrir la baja por lesión de Dylan Ennis no es una operación de emergencia improvisada. Es el último movimiento de una lista de refuerzos lógicos que está realizando durante las temporadas el UCAM Murcia. Este fichaje es el último capítulo de un manual de gestión deportiva que Alejandro Gómez y Sito Alonso llevan escribiendo juntos desde el año 2019 y que ha transformado a una entidad modesta del baloncesto nacional en un club instalado de pleno derecho en la élite.

En sus cuatro décadas de historia, el UCAM Murcia nunca había vivido un ciclo tan brillante como el actual. El tándem formado por el director general, Alejandro Gómez, y el técnico, Sito Alonso, ha protagonizado un crecimiento lineal, sostenido y sin fisuras que ha llevado al club desde la discreción hasta la pelea por ser cabeza de serie en el play off de la Liga Endesa y competir por ganar torneos conteninentales. Unos objetivos que, hace apenas unos años, habrían sonado a quimera en la ciudad de Murcia.

La fórmula del éxito: base más cirugía de mercado

El modelo que ha convertido al UCAM en un referente no es complicado de entender, aunque sí difícil de ejecutar. Por un lado, el club ha apostado por mantener un núcleo estable de jugadores que interioricen el proyecto y las exigencias del entrenador. Por otro, no le tiembla el pulso a la hora de actuar en el mercado cuando las circunstancias lo requieren, ya sea por lesión, por bajo rendimiento o por la necesidad de oxigenar el vestuario. La clave está en la anticipación: cuando aparecen los problemas, el club ya tiene soluciones preparadas porque lleva semanas rastreando el mercado antes de que la necesidad se haga urgente.

Los primeros destellos de esta filosofía comenzaron a apreciarse con nitidez en la temporada 2022-2023. Dos fichajes breves pero reveladores marcaron el camino. Giffey estuvo apenas un mes en las filas universitarias, entre el 11 de octubre y el 5 de noviembre, y cumplió a la perfección su cometido. Más llamativo aún fue el caso de Chris Chiozza, el base que aterrizó el 5 de abril de 2023 y que en solo ocho encuentros promedió 9,9 puntos y 5,4 asistencias. Números que demostraban que el club sabía exactamente qué perfil buscar y dónde encontrarlo.

El subcampeonato, un ejemplo

La temporada 2023-2024 fue el gran escaparate de esta política. El UCAM rozó el título liguero y el subcampeonato llegó acompañado de una gestión de mercado en varios actos. Primero llegaron Arturs Kurucs y Marko Todorovic para reforzar una plantilla que empezaba a notar el desgaste. Después de la Copa del Rey aterrizó Jonah Radebaugh, hoy uno de los pilares del proyecto. Y cuando los problemas en la posición de pívot amenazaron con descarrilar el curso, el club reaccionó con la firma de Yannis Morin, que completó una labor impecable en el tramo decisivo de la competición. Cuatro movimientos, cuatro aciertos.

La campaña siguiente mantuvo el nivel de exigencia en el mercado. DJ Stephens, Kaiser Gates y el mediático Kostas Antetokounmpo llegaron para garantizar que el club no bajara el pistón en Europa ni en la liga doméstica. Tres jugadores de categoría que permitieron al UCAM seguir navegando en aguas de alta competición.

La temporada actual y el cierre del círculo con Hands

La 2025-2026 no iba a romper con la tradición. Kelan Martin ha resultado ser uno de los grandes aciertos del verano, una incorporación que ha dado frutos desde el primer momento. No todo ha sido perfecto: Zach Hicks no funcionó y el club tomó la decisión sin dudar de prescindir de él, trayendo un ala-pívot que resolvía además los problemas derivados de la lesión inicial de Kaiser Gates, ya en proceso de reincorporación al grupo.

Y ahora llega Jaylen Hands. El escolta estadounidense conoce la Liga Endesa, conoce el ritmo y las exigencias de la competición, y encaja como un guante en el perfil que Sito Alonso necesita para cubrir el hueco dejado por Dylan Ennis. No es un fichaje de relleno. Es el tipo exacto de jugador que el UCAM busca cuando actúa en el mercado: contrastado, conocedor del entorno y capaz de contribuir desde el primer partido.

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La figura de Alejandro Gómez, artífice en la sombra de cada una de estas operaciones, ha crecido notablemente en los últimos tiempos dentro del ecosistema del baloncesto español. Su capacidad para anticiparse a los problemas, para detectar el talento adecuado en el momento preciso y para tomar decisiones difíciles sin que le tiemble el pulso lo sitúa entre los mejores directores deportivos de la liga. Junto a Sito Alonso en el banquillo, el UCAM Murcia no solo compite. Planifica, ejecuta y gana.