El grueso de la plantilla del FC Cartagena seguirá el curso que viene

La hoja de ruta está marcada. El Fútbol Club Cartagena ya sabe lo que quiere para la siguiente temporada. Esto es, en materia deportiva, los futbolistas que completarán su plantilla de cara al curso que viene. En las oficinas del Estadio Municipal Cartagonova lo tienen más que claro: un grueso importante del grupo actual seguirá formando parte del plantel que dispute la campaña siguiente. La directiva aguarda la resolución de la temporada para realizar ciertos retoques, pero el plan no cambiará en Primera RFEF o en Segunda, en caso de ascenso.

Como ya adelantó esta redacción, el FC Cartagena trabaja en su plantilla de la temporada siguiente desde el mes de febrero. El club dio por finalizado el mercado invernal con la incorporación de Aridane Hernández fuera de los plazos establecidos y abrió la carpeta del siguiente curso. La de la campaña 2026-27. Contactos, viajes, visionado de partidos y seguimiento de perfiles interesantes son las tareas de un Javier Hernández que no ha parado de trabajar en la parcela deportiva.

Mientras que el director deportivo apuntó en un primer destino hacia el norte de España, Jerónimo Barrales, su mano derecha, trabaja en los mercados que mejor controla. Argentina, Uruguay o Grecia -desde donde llegó Jean Jules- son los países que pueden aportar calidad a bajo coste para un Cartagena que sufre en el apartado económico. Ese es precisamente el condicionante que afronta el club y la comisión deportiva.

Según ha podido conocer La Opinión, la entidad albinegra ya tiene conversaciones avanzadas con muchos futbolistas. Tanto de su propia plantilla, para acometer las renovaciones de contrato que se estimen oportunas, como de jugadores externos interesados en llegar al conjunto portuario. La barrera que están encontrando a la hora de firmar los acuerdos es puramente económica.

Con o sin ascenso

En el apartado deportivo, el FC Cartagena se encuentra en un debate interno que muchos clubes quisieran tener. Aún no sabe en qué categoría disputará la siguiente temporada. Las posibilidades de ascenso siguen abiertas mientras queden opciones matemáticas de alcanzar el play off y esta situación está ahora mismo a un único punto de distancia cuando restan seis partidos por disputarse. Aún así, esta circunstancia no es definitoria para el plan del curso que viene.

El sentimiento en el seno del club es que el grueso de esta plantilla tiene mimbres y calidad suficientes como para afrontar una temporada en Segunda División. El club ha trabajado estos meses a conciencia, completando fichajes que cubren las necesidades del equipo independientemente de la categoría en la que juegue. Con esa mentalidad se acometieron las salidas del pasado mercado invernal y con la misma idea se realizaron los fichajes de Yanis Rahmani, Benito Ramírez, Aridane o Jean Jules en propiedad.

"Cinco retoques"

Evidentemente, deben llegar fichajes que corrijan carencias actuales del equipo y que lo mejoren. En caso de continuar un año más en Primera RFEF, el objetivo será de nuevo buscar el ascenso. En el caso de ascender, la meta será cumplir con la exigencia del fútbol profesional. Pero en el Cartagena están convencidos de que no es cuestión de cambios profundos, sino de "cinco retoques" como una coloquial forma de hablar.

Se apunta a varias incorporaciones de calidad y experiencia en la categoría en la que participe el club y a fichajes de mercados más desconocidos para el aficionado local como los mencionados anteriormente en Sudamérica o ligas europeas menores. La experiencia de la comisión deportiva marcará la diferencia en este aspecto.

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En este sentido, desde el club deslizan confianza total en el equipo actual. También en el entrenador si nada se tuerce de aquí a final de temporada. Esto lleva a planificar un nuevo curso con el gran grueso de la plantilla y no con un equipo totalmente nuevo como ha ocurrido en anteriores etapas.