ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena, con argumentos para creer

Este fin de semana regresa el fútbol sala nacional con doble cita para los equipos de la Región. El sábado a las 21:00, el Jimbee Cartagena recibe en su feudo a Palma Futsal, mientras que el domingo a las 17:00 será el turno de ElPozo Murcia, que visita Navarra para medirse a Ribera.

La competición vuelve tras el último parón del curso, y ya no habrá más interrupciones hasta que se decidan todos los títulos, tanto nacionales como internacionales. En ese escenario, los dos conjuntos de la Región están llamados a ser protagonistas.

El Jimbee Cartagena afronta un tramo decisivo con tres frentes abiertos, distintos entre sí pero unidos por la misma ambición. Este sábado regresa la liga, donde el equipo de Duda no ha mostrado una regularidad absoluta durante la temporada. Sin embargo, los precedentes invitan al optimismo: sus dos títulos ligueros llegaron tras finalizar quinto en la fase regular. A ello se suman dos grandes citas en formato Final Four: la de la Champions, del 8 al 10 de mayo, y la de la Copa del Rey, el fin de semana del 23 y 24 de mayo. Un calendario exigente e ilusionante para un equipo que ya sabe lo que es ganar este curso, tras conquistar la Supercopa de España el pasado mes de enero.

Waltinho / Iván Urquízar

ElPozo quiere su título

La temporada liguera de ElPozo Murcia está siendo, hasta ahora, de sobresaliente. Para alcanzar la matrícula de honor, el objetivo es claro: levantar el título cuando concluyan los play off. Es la gran meta de un club acostumbrado a ganar, pero que lleva demasiados años sin poder tocar metal.

En lo que respecta a la liga, hay pocos peros que ponerle a esta campaña. La victoria en el derbi ante el Jimbee Cartagena, justo antes del parón, confirmó el gran momento del conjunto murciano, que lidera la clasificación con autoridad. Donde sí han llegado las dudas ha sido en las competiciones coperas, en las que el equipo de Josan González no ha estado a la altura en los días decisivos.

Sin embargo, el mensaje dentro del vestuario es claro: la lección está aprendida. Jugadores y cuerpo técnico confían en que esos tropiezos sirvan como aprendizaje de cara a lo que viene. Con el nivel mostrado en liga y esa experiencia acumulada, ElPozo Murcia se siente preparado para afrontar cualquier reto.

Ricardinho / Israel Sánchez

El Zambú, ante el reto de ‘sellar’ los play off

Este sábado a las 18:00, en el Pabellón Príncipe de Asturias y con retransmisión a través del YouTube de la RFEF, Zambú Pinatar y Barça Atlètic se enfrentan en un duelo clave. El conjunto pinatarense, cuarto clasificado con 47 puntos, tiene una oportunidad de oro para dejar prácticamente sellada su presencia en los play off de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Celebración de un gol del Zambú. / L.O.

El rival es el sexto clasificado, el primero que se quedaría fuera de esas eliminatorias, al que ahora mismo aventaja en cinco puntos. Además, el filial azulgrana no puede ascender, por lo que la diferencia real con el séptimo, el Gasifred, es de seis puntos a falta de 15 por disputarse.

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Un triunfo, arropado por su afición, colocaría al Zambú Pinatar con un pie y medio en la lucha por el ascenso, el gran objetivo del equipo desde el inicio de la temporada