Dylan Ennis acaba con su calvario de dolor e infiltraciones poniendo fin a la temporada

La temporada 2025-2026 de Dylan Ennis ha concluido. Era un secreto a voces que tendría que pasar por el quirófano por un problema que arrastra desde hace meses en la muñeca izquierda, un calvario que ha vivido en silencio y jugando a medio gas, pero ha sido hoy cuando los servicios médicos del UCAM Murcia CB han confirmado que un jugador fundamental en los esquemas de Sito Alonso, no podrá volver a jugar hasta el próximo curso. Y si no alcanza un acuerdo para su renovación, algo que parece complicado por su implicación, pero que nunca se puede descartar en el deporte profesional, los 4 puntos que anotó en la victoria frente al Joventut el pasado 4 de abril, serían los últimos de su carrera con la elástica universitaria, ya que su contrato acaba el próximo 30 de junio.

Tanto el jugador, a través de sus redes sociales, como el club han comunicado la noticia poco después de presentarse oficialmente su sustituto, Jaylen Hands. El parte médico de la entidad dice que “no podrá jugar en lo que resta de temporada”, apuntando que “durante varias semanas ha arrastrado una lesión en su muñeca izquierda, en la cuál el tratamiento conservador no ha reducido la inflamación y el dolor. Finalmente y, tras varias pruebas realizadas, los servicios médicos han diagnosticado que tiene que pasar por quirófano. En los próximos días se le realizará una intervención quirúrgica en la muñeca izquierda que le impedirá jugar lo que resta de temporada”.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante una acción en el partido ante el PAOK. / FIBA EUROPE CUP

Por su parte, el escolta canadiense, ha ahondado en la situación que vive desde hace tiempo. “Hace unos meses, después de una resonancia, me informaron que tenía un hueso roto en la muñeca izquierda que requería cirugía, además de una fuerte inflamación en la muñeca derecha que no iba a sanar completamente sin descanso. Con la racha histórica que estamos teniendo, la idea de quedarme fuera era muy dura”, ha explicado un jugador que pese a todo, ha seguido jugando, aunque en los últimos cuatro partidos de liga, su rendimiento descendió ostensiblemente, promediando solo 3 puntos. “Los médicos me dijeron que la mejor era operarme, pero también existía la posibilidad de intentar jugar con el dolor”, ha proseguido el escolta, quien “durante los tres últimos meses, con analgésicos, infiltraciones y cambiando completamente mi rutina de entrenamiento, hice todo lo posible para seguir en la cancha con mis compañeros”, según sus palabras.

En las últimas semanas se agravó la situación y se vio a Ennis constantemente tras los entrenamientos aplicándose hielo en las muñecas: “El dolo se volvió demasiado, física y mentalmente, al saber que no podía ser el jugador que quería ser para mi equipo. Fue una decisión muy difícil, pero era una decisión que tenía que tomar”, ha añadido en su comunicado, que ha concluido con “esto no es el final, solo una pausa en el camino. Gracias a todos por el apoyo. Lo dejo todo en manos de Dios y volveré más fuerte”.

Las palabras de Alejandro Gómez

El director general, Alejandro Gómez, aludió a lo que “nos costó ganar el segundo partido aquí contra la Reggiana y perder esa rotación contra el PAOK” para poner en valor el peso específico en la plantilla de Dylan Ennis, de quien añadió que “no solamente es lo que muchas veces la gente ve de anotación, sino su físico, su capacidad de rebote, de defensa… Al final es un jugador muy importante para nosotros, no solamente a nivel de juego, también anímico. Yo creo que él ha hecho un esfuerzo por intentar jugar algunos partidos en los que no ha estado brillante en anotación porque le dolía y tenía problemas, pero nos ha podido ayudar en otras cosas”, declaró.

Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, en su comparecencia ante los medios. / UCAM Murcia CB

El jugador no tiene contrato para la próxima temporada, por lo que su continuidad está en el aire. De hecho, Alejandro Gómez declaró que “nunca se sabe” lo que va a pasar, apuntando que “todo es posible”, pero puntualizando que “nosotros hemos demostrado siempre tener compromiso con nuestros jugadores y tenemos que planificar las cosas en función de lo que podemos hacer. Dylan es alguien de los nuestros, ha estado con nosotros en los mejores momentos, y nosotros siempre estamos con él, también ahora en los malos”.

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El precedente de Kaiser Gates

Aunque requerirá de una intervención quirúrgica, la lesión de Dylan Ennis no se puede comparar con la que sufrió el pasado verano el ala pívot Kaiser Gates, quien sigue en proceso de recuperación. Pero solo unas semanas después de pasar por el quirófano, el UCAM Murcia anunció la renovación por una temporada del jugador estadounidense. Ahora se vive una situación similar con un jugador carismático, un Ennis que es el ídolo de la afición.