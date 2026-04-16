Curro Torres: "Tenemos otra guerra que competir y que ganar"

El entrenador del Real Murcia, Curro Torres, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para trasladar sus sensaciones de cara al partido de este viernes (21.15 horas) contra el Antequera. El técnico ha clasificado el choque como una "guerra", ha expresado su satisfacción con el trabajo del equipo pese a los resultados y ha centrado su análisis en su equipo por encima del rival.

Llega el Real Murcia de caer en Tarragona (2-1) después de tres victorias seguidas. La clasificación no deja margen de error al cuadro murcianista y el preparador pide más. "Todo el mundo sabe la responsabilidad que tenemos", ha afirmado en relación al descenso, que está a sólo tres puntos. "El equipo sigue avanzando y crece en su identidad. No estoy contento con el resultado, pero sí con la manera de competir", ha añadido.

Pone un "pero" Curro Torres a los suyos en el último encuentro. "Tuvimos que controlar más defensivamente algunos momentos. Hicimos méritos para perder puntos y no fue mérito del rival", ha expresado. No obstante, ha trasladado el entrenador la "calma" vivida en la semana de entrenamientos antes de jugar frente al Antequera.

El encuentro del viernes es para Torres "otra guerra que competir, otra guerra que ganar". Para el preparador grana, este encuentro es de vital importancia. "Vamos a hacer todo lo posible para conseguir los tres puntos", ha asegurado.

En cuanto al once 'tipo' que se ha establecido en este tramo de competición, Torres da valor al trabajo de todos sus futbolistas, pero se reafirma en su idea. "Tengo un grupo que trabaja siempre muy bien. La competitividad es buena y los que no están jugando están más descontentos, pero esto es un deporte de equipo y yo tomo las decisiones que creo convenientes", ha explicado.

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Ante la baja de Óscar Gil, Curro Torres ha lamentado "una baja sensible que nos está dando equilibrio". Su sanción por cinco amarillas se une a sus molestias, aunque el entrenador cree que podrá estar para el siguiente encuentro. Por último, el entrenador ha aseverado que se centra "solamente en el partido de mañana" y que no piensa en las posibilidades clasificatorias más allá de esta jornada.