El Cieza, con el reto de ‘mejorar’ a la Deportiva Minera y al Lorca Deportiva

La cuenta atrás ya ha comenzado en el municipio espartero, donde la ilusión se palpa. El sábado a las 18:00, el CD Cieza afronta su segunda oportunidad para certificar el ascenso a Segunda Federación en un duelo decisivo frente al Cartagena B. Un partido para la historia y La Arboleja se va engalanar para vivir lo que lleva esperando el club desde hace tres campañas.

El ambiente invita al optimismo. Desde la apertura de taquillas en la tarde de ayer, la respuesta de la afición ha sido masiva. El ritmo de venta refleja la expectación generada, además, los abonados no pagan. Todo apunta a un lleno histórico, con una ciudad volcada este curso en empujar a los suyos hacia un objetivo que pondría el broche de oro a una campaña sobresaliente. La Arboleja será una olla a presión.

Cieza - Córdoba / José Bermúdez

El curso del conjunto ciezano ha sido, hasta ahora, prácticamente impecable. Regular, sólido y ambicioso, el equipo ha sabido sobreponerse a al único bache que ha tenido para situarse a las puertas del éxito. De lograr el ascenso este sábado 18 de abril, superaría en precocidad a los dos últimos equipos de la Región que lo consiguieron: el Lorca Deportiva, que selló su salto el 4 de mayo de 2025 en la jornada 33 tras vencer al Bala Azul, y la Deportiva Minera, que lo logró el 27 de abril de 2024 tras empatar a un gol ante el Ciudad de Murcia.

En las cinco temporadas de vida de la Tercera Federación, solo Águilas FC y Yeclano Deportivo alcanzaron el objetivo con mayor antelación, aunque en contextos de calendario diferentes. El Águilas lo hizo el 12 de marzo de 2023 en una liga más corta de 16 equipos, mientras que el Yeclano Deportivo firmó el más ascenso más holgado el 27 de marzo de 2022 al sacarle en ese momento 16 puntos a su perseguidor, con cinco jornadas todavía por disputarse.

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Ahora, el Cieza está a un paso de escribir su propia página dorada y de sumarse a esa lista de equipos históricos. Todo está preparado para una gran fiesta. Solo falta el resultado que confirme lo que La Arboleja lleva semanas soñando. Solo le vale ganar.