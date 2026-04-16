Adrián Hernández: "El partido ante el Lorca es el más importante de la temporada"

El derbi Águilas FC-Lorca Deportiva que se disputa el domingo (19:00 horas) en el Centenario El Rubial es una cita que tendría que ser una fiesta del fútbol y que podría registrar la mejor entrada de la temporada. Pero no va a ser posible al tener que cumplir el club costero tres partidos de sanción con el estadio a puerta cerrada, aunque se espera que el recurso presentado ante el TAD pueda llegar antes del duelo, una situación que acepta el entrenador costero, Adrián Hernández, "aunque llega en el peor momento. Debemos afrontarlo con ánimo positivo y la mejor predisposición". Un derbi sin aficiones "no va a ser lo mismo porque el estadio se habría llenado y se habría vivido un ambiente muy bonito, pero debemos aceptar las circunstancias", dijo el técnico.

Adrián Hernández espera la mejor versión del Lorca Deportiva pese a que no está en su mejor momento de la campaña: "Espero al mejor Lorca de la temporada porque es un derbi y saldrán muy motivados. Tienen buenos jugadores y competirán al máximo", afirmó el preparado sobre un duelo entre dos equipos en situaciones y objetivos diferentes: "Nosotros luchamos por la parte alta de la tabla y por el play off, conseguir los tres puntos sería muy importante", para insistir en que "ellos (jugarán sin presión clasificatoria, pero con la tensión competitiva de un derbi, lo que puede hacerlos aún más peligrosos".

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El entrenador ha asegurado que este partido es "el partido más importante de la temporada, para eso vinimos, para disputar encuentros de este nivel en el tramo final". Para la cita dispone de toda la plantilla salvo el sancionado Antonio Sánchez, por lo que Adrián Hernández podría presentar su mejor alineación, aunque después de repetir la pasada jornada equipo titular, la primera vez que lo hace en toda la temporada, ha asegurado que realizará cambios.