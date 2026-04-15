El Real Murcia sigue enredado en el círculo vicioso de Felipe Moreno

¿Con qué pie se levantará hoy Felipe Moreno? Posiblemente esta es la pregunta que se hagan los empleados del Real Murcia cada mañana al llegar a las oficinas de Nueva Condomina. Y es que, ni el tocar fondo deportivamente, parece que le vaya a servir al club grana para aprender de los errores y dejar atrás un círculo vicioso que no ha dejado de engordar desde que el cordobés asumiera los mandos hace ya tres años. Porque después de varios millones de euros malgastados en futbolistas que no han dado la talla, de hasta siete entrenadores decapitados, de dos directores deportivos despedidos y de una Comisión Deportiva arrinconada en menos de cuatro meses, la temporada 25-26, con el equipo peleando por escapar del descenso, ha confirmado que el problema deportivo del Real Murcia está más en los despachos que en el vestuario.

Sin embargo, solo unos meses después de tener cargo de conciencia y de prometer reflexión, las idas y venidas de Felipe Moreno en las últimas semanas, en las que se debería estar planificando el próximo proyecto, solo corroboran que nada ha cambiado en la manera de trabajar de un presidente que está perdiendo todo el crédito a pasos acelerados.

Si alguien pensaba que a la cuarta llegaría la sensatez a las oficinas de Nueva Condomina, se equivocaba. Si alguien pensaba que tras el fracaso del proyecto Goiria-Etxeberria, Felipe Moreno cumpliría su promesa y cambiaría, también se equivocaba. O al menos eso parece viendo los movimientos de las últimas semanas en un club condenado a la volatilidad de su máximo accionista.

Anuncios en Miércoles Santo

Un máximo accionista que el pasado 27 de marzo se levantó dispuesto a firmar a un nuevo director deportivo para presentarlo solo cinco días después, curiosamente en Miércoles Santo. Y así, sin tener absolutamente nada firmado y sin importarle que solo unas horas después el Real Murcia se jugaría la vida ante el Sevilla Atlético, lo filtró a los medios.

Pero el Miércoles Santo llegó y no hubo anuncio. Tampoco, rueda de prensa. Ni apareció el nuevo director deportivo ni Felipe Moreno desfiló con su nuevo presidente. Porque en Miércoles Santo en Nueva Condomina no estaba el horno para bollos. Porque en plena Semana Santa ni las dos victorias seguidas de los granas había hecho desaparecer el regusto amargo de la filtración de Felipe Moreno. Una filtración que sentó especialmente mal a Pedro León, un Pedro León que vio cómo le impedían manejar los tiempos a su manera.

Malestar y enfado

Porque el muleño había aceptado la propuesta de ser presidente la próxima temporada. Pero el de Mula prefería manejar él la situación, esperando a junio, para dar una rueda de prensa en la que confirmara su retirada para después informar de sus nuevas funciones en el club. Sin embargo, ese viernes 27 de marzo, se encontraba en las redes sociales que Felipe Moreno lo había filtrado todo a las primeras de cambio. Fuentes cercanas al futbolista hablan de malestar y de enfado, algo que posiblemente dinamitó esa rueda de prensa de Miércoles Santo en la que Felipe Moreno tenía pensado comparecer.

Pero unas cosas son las que Felipe Moreno tiene pensadas y cuenta a los medios y otras las que finalmente sucede. Porque el Miércoles Santo Pedro León no salió públicamente para anunciar la buena nueva -será presidente del club la próxima temporada- ni tampoco Felipe Moreno pudo poner la primera piedra del siguiente proyecto fotografiándose con el nuevo director deportivo.

Porque su impulsividad también había dinamitado la llegada de José Manzanera. Destituido solo unos días antes por la Cultural, era el elegido para planificar al Murcia 26-27.

Al más estilo Trump

El Murcia quería al valenciano y el valenciano quería venir. A los granas les beneficiaba que ya pudiese ponerse manos a la obra. Pero en el tira y afloja, Manzanera pidió más dinero, y Felipe Moreno, al más estilo Donald Trump, hizo que todo saltase por los aires, cerrando la puerta al ex de la Cultural, y dejándose regalar los oídos por un Paco Belmonte empeñado en colocar a Sánchez Breis en NC.

Aunque en Semana Santa tenía que tener el Real Murcia un director deportivo, porque así lo había decidido un máximo accionista emocional e impulsivo, la Semana Santa pasó y el director deportivo no llegó. Pero, atendiendo a la nueva filtración del cordobés, con el Murcia ganando al Atlético Madrileño el Domingo de Resurrección, resulta que el club grana echaba el freno en la búsqueda de un responsable deportivo. «Ya no hay prisa», decían desde el club en plenas Fiestas de Primavera. «Que se esperará a finales de abril», se señalaba este pasado lunes. Y eso que de puertas para adentro se habla de que la elección ya está tomada y que Sánchez Breis es el elegido, un Sánchez Breis que lleva días contactando con personas relacionadas con el murcianismo para que no hagan oposición a su aterrizaje en NC.

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Cuando se logre el objetivo

Habrá que esperar a ver qué día se levanta Felipe Moreno con ganas de presentar a su nuevo director deportivo. Este pasado lunes, como la derrota en Tarragona había dejado atrás tres semanas de victorias, al cordobés, sin que nadie le reclame y sin necesidad viendo todo lo que hay en juego en este final de temporada, se le despertó otra vez el gusanillo de comparecer y anunciar algo. De hecho se llegó a publicar que este miércoles habría rueda de prensa en la que distintos empleados del club explicarían sus funciones. Pero, una vez más, ‘donde dije digo, digo Diego’, y este miércoles tampoco veremos al cordobés, porque ahora el cordobés ha pensado que solo hablará cuando se consiga la permanencia.