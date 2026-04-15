Pedro Benito: «Más que presión, siento responsabilidad cada vez que me pongo esta camiseta»

Pedro Benito compareció este miércoles ante los medios de comunicación para analizar el próximo compromiso del Real Murcia, que se enfrentará este viernes al Antequera en uno de los partidos más importantes de lo que resta de temporada regular en el Grupo II de la Primera Federación. El delantero murcianista llegó con el mensaje claro: partido a partido, sin mirar más allá.

El ariete del conjunto grana quiso quitarle artificios al encuentro pese a su trascendencia en la tabla. «No vemos más allá de final por ningún objetivo, simplemente tres puntos, que para bien o para mal son tres puntos», afirmó con contundencia. «El siguiente partido es el más importante que tenemos y siempre digo que va a ser una guerra, porque todos los partidos en la categoría lo son».

Benito insistió en que el grupo tiene muy presente la dificultad que entraña la categoría de bronce del fútbol español: «Sabemos que a la mínima que ganas algún partido consecutivo te plantas arriba, en cuanto pierdes te plantas abajo. Aún puede pasar de todo, somos conscientes de eso».

El delantero no escatimó en elogios hacia el rival del viernes. «Antequera viene con un equipo muy potente, un míster Abraham Paz, que sabemos que prepara las cosas y va a ponerlas muy difíciles», señaló. «Hay jugadores de muchísimos niveles y sabemos que nos van a poner las cosas muy complicadas, así que nada de mirar más allá y centrarnos en el viernes».

Responsabilidad, no presión

Uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa llegó cuando se le preguntó por la presión que puede suponer afrontar las seis últimas jornadas con tanto en juego. Benito rechazó ese término de plano: «La palabra presión es delicada, yo más que presión es responsabilidad. Cada vez que te pones la camiseta, cada vez que llevas el escudo, es lo que hay que sentir para estar a tu nivel».

Pedro Benito / Prensa Real Murcia

El murcianista también tuvo palabras para la afición del Real Murcia: «La palabra presión por parte de la afición no es la indicada porque siempre están ahí apoyándonos. Si nos pueden dar ese ánimo que siempre nos dan, nosotros encantados con la responsabilidad que asumimos por llevar esta camiseta».

Preguntado por la comparación con la temporada pasada, en la que el Real Murcia también vivió momentos de angustia, Benito fue pragmático: «Al final el año pasado fue una cosa, este año es otra. Siempre nos ponemos a comparar». El delantero reconoció que el curso ha estado marcado por la irregularidad, pero confía en la reacción del equipo: «Creo que vamos a compensar este año un poco de subidas y bajadas que estamos teniendo y vamos a acabar lo mejor posible».

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«La clasificación va a dar mil vueltas, ya os lo aseguro», advirtió antes de cerrar con el mensaje que ha repetido como un mantra a lo largo de toda la comparecencia: viernes, Antequera y a morder.