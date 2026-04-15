El Eldense, el examen más difícil para el FC Cartagena

Hay exámenes que llegan antes de tiempo. Hay pruebas que no se pueden aplazar y que, quieras o no, te dicen en voz alta ante quién estás y, sobre todo, hasta dónde puedes llegar. El FC Cartagena tiene uno de esos exámenes señalados en rojo este domingo. No es cualquier rival el que espera al conjunto albinegro en el Pepico Amat de Elda. Es el mejor equipo de la categoría en este momento, el equipo más enchufado, más peligroso y más difícil de doblegar de toda la Primera Federación. Es el Eldense. Y llega en su mejor versión.

Para entender lo que es hoy el Eldense, hay que hablar de números, y los números del conjunto azulgrana en las últimas semanas son sencillamente apabullantes. Seis victorias consecutivas. Diecisiete goles marcados en ese tramo, apenas tres encajados, tres porterías a cero. Un arrollador registro que le ha catapultado a lo más alto de la tabla, hasta la primera posición, y que ha convertido a este equipo en el espejo en el que todos miran, para bien o para mal.

Pero lo que hace especialmente inquietante al Eldense no es solo lo que refleja el marcador. Es la forma en la que juega. Cuando tiene el balón, lo teje con pausa y criterio. Cuando no lo tiene, presiona con una intensidad que ahoga al rival, que le impide pensar, que le cierra todos los caminos. Un equipo completo, bien trabajado tácticamente, que no solo juega bonito, sino que juega bien.

Los nombres propios

Detrás de esos números hay nombres. Jugadores que están siendo determinantes en esta categoría.

El más desequilibrante de todos es Fidel. El mediapunta, con pasado en el Elche, es en estos momentos el jugador más determinante del grupo. Ocho goles y ocho asistencias avalan una temporada descomunal, la de un futbolista con una calidad fuera de nivel que lidera el ataque azulgrana con una clase que sobresale incluso en este contexto. Cuando Fidel tiene el balón entre los pies, algo puede pasar. Siempre.

En el centro del campo, Manu Molina es el metrónomo que ordena y distribuye. El interior que lleva a la manija el peso absoluto de los partidos en el sistema 4-2-3-1 que propone el técnico. Inicia las jugadas, domina los tiempos, da y quita el balón con una naturalidad que convierte cada posesión del Eldense en una amenaza.

Arriba, Dioni sigue demostrando que esta categoría se le queda pequeña. Nueve goles lleva el veterano delantero, que sigue acumulando argumentos para quien quiera escucharlos. Un ‘9’ de referencia, que sabe moverse en los espacios, que sabe cuándo girar y cuándo esperar, y que convierte en gol casi todo lo que toca cuando está en el área.

Y hay un nombre que muchos no conocían antes de este curso y que se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos de la temporada: Smand. El central, muy joven pero con un nivel superior al esperado para su edad, está liderando una zaga que ha demostrado ser tan sólida como el ataque es brillante. El jugador neerlandés que ha llegado para quedarse y que está siendo uno de los pilares sobre los que se asienta la fortaleza defensiva del Eldense.

La resurrección de Barragán

No todo fue idílico en Elda. La temporada empezó de otra manera, con otro técnico en el banquillo. Con Cabello al frente, el equipo apenas arrancó: 10 puntos de 24 posibles, un arranque dubitativo que no invitaba precisamente al optimismo. Sin embargo, la llegada de Claudio Barragán al banquillo lo cambió todo. Desde que el nuevo entrenador tomó las riendas del conjunto ilicitano, los números son de campeón. De hecho, si la temporada hubiera comenzado cuando Barragán cogió el equipo, el Eldense sería líder destacado con una ventaja difícil de recortar.

Es la historia de una transformación. De un equipo que encontró su identidad, su forma de jugar, sus automatismos, y que desde entonces no ha dejado de crecer. Un equipo al que le ha dado tiempo a madurar y que ahora llega al tramo más importante de la temporada en un estado de gracia poco habitual.

El Cartagena tiene la palabra

Y en medio de todo eso, aparece el Cartagena. Iñigo Vélez ha construido en apenas nueve partidos algo que ya tiene nombre y apellidos: un proyecto sólido, reconocible y con aspiraciones reales. Nueve partidos con cinco victorias, tres empates y una sola derrota. Tres goles encajados, seis porterías a cero. Un conjunto ensamblado, con las ideas claras, con el objetivo del play off de ascenso como horizonte cercano y tangible. Con problemas en ataque, pero que está solventando con una férrea defensa.

Los albinegros llegan a Elda en el peor momento posible en el sentido de que su rival está en su mejor versión. Pero también llegan con la flecha apuntando hacia arriba, con confianza, con hambre y con las ganas de dar un golpe encima de la mesa que les sitúe definitivamente en el mapa de esta categoría. Y no estarán solos, ya que la afición se está movilizando para apoyar a un grupo de jugadores que está dando más de lo esperado.

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Este domingo a las 18:15, en el Pepico Amat, el Cartagena se sienta ante su examen más difícil hasta la fecha. Si aprueba, y más aún si lo hace con nota, el sueño del play off dejará de ser un susurro para convertirse en algo que ya nadie podrá ignorar.