Cehegín acogerá la Final Four de Primera División los días 2 y 3 de mayo en el pabellón Ana Carrasco

Cehegín ha presentado oficialmente la Final Four de Primera División de baloncesto, que se celebrará los próximos 2 y 3 de mayo en el pabellón Ana Carrasco, un evento que convertirá al municipio en epicentro del baloncesto regional durante ese fin de semana.

Un evento que convertirá al municipio en epicentro del baloncesto regional durante ese fin de semana

El acto ha contado con la presencia del Primer Teniente de alcalde y concejal de Deportes, José Antonio Zafra, así como del secretario general de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, Juan Martínez, el presidente del CB Begastri, Jesús Abril, y la exjugadora internacional y referente del baloncesto español Luci Pascua.

Durante la presentación se ha destacado la importancia de este evento deportivo, que situará a Cehegín en el mapa del baloncesto regional y consolidará la capacidad del municipio para acoger competiciones de alto nivel.

CB Begastri en la final

Uno de los grandes atractivos de esta Final Four será la participación del CB Begastri, que disputará la fase final con el objetivo de lograr el ascenso a la Tercera FEB (antigua Liga EBA).

Uno de los grandes atractivos de esta Final Four será la participación del CB Begastri,

Desde la organización se ha puesto en valor el esfuerzo, la constancia y el compromiso del club ceheginero, considerado un ejemplo para el deporte local y base.

El concejal ha subrayado que la celebración de este evento supone un importante impulso no solo deportivo, sino también social y económico para Cehegín, ya que atraerá visitantes y generará actividad en el municipio durante todo el fin de semana, reforzando además el apoyo al deporte base y de competición.

Asimismo, se ha destacado el papel del deporte como herramienta de cohesión y desarrollo para la juventud local.

Campus

Campus CB Begastri / La Opinión

Durante la presentación también se ha puesto en valor otra de las iniciativas del club: el campus de baloncesto del CB Begastri, que se celebrará del 6 al 12 de julio, consolidándose como una actividad formativa de referencia para jóvenes deportistas, promoviendo valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la convivencia.

Desde el Ayuntamiento de Cehegín se ha reiterado el compromiso firme con el apoyo a iniciativas deportivas que fomenten la cantera y contribuyan al desarrollo del deporte en el municipio.