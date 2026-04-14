El UCAM Murcia vuela en la segunda vuelta y solo el Real Madrid le supera en la ACB

Mantenerse alejado de cualquier tipo de distracción está llevando al UCAM Murcia CB a firmar la que puede ser la mejor temporada de su historia en la ACB. Sería el broche perfecto para la celebración de los cuarenta años desde la fundación del club y lo cierto es que los números le avalan.

Porque una vez aparcada la FIBA Europe Cup, pese a la desilusión con la eliminación en semifinales ante el PAOK de Salónica y quedarse de nuevo a las puertas de poder disputar una final europea, el conjunto universitario tiene mucho que decir en la Liga Endesa.

De hecho, es uno de los dos equipos más en forma desde que arrancó la segunda vuelta, tan solo superado por un imperial Real Madrid, y tiene muy encaminado su objetivo de intentar finalizar por primera vez en su historia el campeonato regular entre los cuatro primeros.

Por segunda vez, el UCAM Murcia disputará en una misma temporada la Copa del Rey y las eliminatorias por el título en una misma temporada. Algo casi impensable hace no muchos años y que el propio conjunto universitario está convirtiendo en una situación prácticamente cotidiana.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio en la segunda vuelta. / Israel Sánchez

Con un balance de 8 victorias y tan solo una derrota, la sufrida ante el Valencia Basket en el Roig Arena tras el parón, la plantilla de Sito Alonso es el segundo mejor equipo una vez alcanzado el ecuador de la segunda vuelta. Tan solo le supera el Real Madrid, con nueve triunfos en nueve partidos, y por detrás se encuentran equipos como el propio Valencia Basket, con 7 victorias y dos derrotas, o el Baskonia con ese mismo balance.

El Barça, La Laguna Tenerife o el Joventut de Badalona, equipos que también apuntan a las eliminatorias por el título, se encuentran en el tercer escalón tras seis victorias en nueve jornadas durante esta segunda vuelta.

El UCAM Murcia se puso como objetivo superarse a sí mismo, y la verdad que tiene muy cerca poder hacerlo. Porque tan solo se encuentra a dos victorias de superar su mejor marca histórica, es decir, las 21 logradas en la temporada 2023-2024, en la que se alcanzaron las finales ante el Real Madrid. Los universitarios finalizaron en la quinta posición, y ahora quieren entrar en el Top-4. Y es que esta posición no es un mero récord, sino que significaría contar con el factor cancha a favor en los playoffs.

Es decir, el UCAM Murcia podría disputar un hipotético tercer partido de cuartos de final en el Palacio de los Deportes, y en las semifinales tres de los cinco posibles ante su público. Algo a tener muy en cuenta, al ser uno de los mejores equipos como local (11-2) junto a Real Madrid, Baskonia y Valencia Basket en toda la temporada.

A 'romper' la barrera de las 22 victorias

Lo cierto es que para rebasar la barrera de los 22 triunfos tampoco es necesario ninguna locura. Porque tan solo con mantener su progresión podría hacerlo. Los de Sito Alonso cuentan con un 88,9% de victorias en la segunda vuelta de la ACB, y con su triunfo el pasado domingo ante el Covirán Granada encadenan cinco jornadas consecutivas sin perder. Comenzó este segundo tramo del calendario desde la quinta plaza y ahora es tercero, al firmar una media de 94,2 puntos a favor por encuentro y 85,7 en contra.

Todo esto teniendo en cuenta que el propio UCAM Murcia está siendo capaz de firmar estos estratosféricos números realizando actuaciones sin tanto brillo como quizás sí logró encandilar en la primera vuelta, al tener que sobreponerse a las bajas por lesión y diferentes picos de forma en cuanto a juego y de los propios jugadores.

Moussa Diagne, del UCAM Murcia, ante el Covirán Granada. / Juan Carlos Caval

Para asegurarse el Top-4, el UCAM Murcia deberá al menos rebasar las 22 victorias para tenerlo en su mano. Es decir, ganar al menos tres o cuatro partidos de los ocho restantes. Sin embargo, este tramo de la competición no será nada fácil al enfrentarse a equipos que tratan de eludir el descenso y a otros tantos que comparten el objetivo de los murcianos.

El sábado, a las 19.00 horas, se medirá a un MoraBanc Andorra que trata de escapar de la zona peligrosa, mientras que después tocará medirse a La Laguna Tenerife, Real Madrid, Girona, Baskonia y Unicaja en la fase más exigente del curso para cerrar el calendario ante Casademont Zaragoza y Hiopos Lleida.

DeJulius, jugador de la jornada por tercera vez

Uno de los secretos del buen momento en el que se encuentra el UCAM Murcia, al ser el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, es el estado de forma en el que se encuentra David DeJulius. La irrupción del base norteamericano en su estreno en la Liga Endesa está permitiendo firmar a su equipo unos números espectaculares, que a su vez vienen avalados en parte por su aportación.

Los 31 puntos y 11 asistencias ante el Covirán Granada le han llevado a convertirse en el MVP de la Jornada 26, al firmar un 38 de valoración, un galardón que le convierte en el único jugador en lograrlo tres veces esta temporada, superando a Shermadini (La Laguna Tenerife).

Su actuación ante el colista ya fue histórica, puesto que en toda la historia de la competición únicamente Drazen Petrovic, Tharon Mayes, Andre Turner y Juan Carlos Navarro habían logrado firmar más de 30 puntos y 10 asistencias en un mismo partido. Además, DeJulius asciende a la cuarta plaza en la lucha por el máximo anotador del curso y logra por tercera vez ser Jugador de la Jornada.

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El base David DeJulius, del UCAM Murcia, en el partido ante el Covirán Granada. / Juan Carlos Caval

A todo esto hay que sumar su exhibición cuatro días antes ante el PAOK de Salónica en las semifinales de la FIBA Europe Cup, donde llegó a anotar 41 puntos en 40 minutos, con un último cuarto espectacular en el que enlazó 17 puntos consecutivos sin fallo, haciendo estallar el Palacio de los Deportes con una actuación histórica.