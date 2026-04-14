El UCAM Murcia se reactiva en el mercado: ficha Jaylen Hands para suplir los puntos de Ennis

El UCAM Murcia CB ha vuelto a demostrar que no ha perdido ni un solo punto de velocidad en eso de adelantarse a los problemas. Una vez más, no ha esperado a que el tiempo solucione las cosas y ha pasado a la acción. Porque si en los últimos partidos venía lastrado por la ausencia de Dylan Ennis, al sufrir una artritis postraumática en ambas muñecas que le impidieron disputar la vuelta de la eliminatoria de la FIBA Europe Cup ante el PAOK y el último encuentro de la ACB ante el Covirán Granada, el conjunto universitario ya cuenta con una nueva pieza en la plantilla de Sito Alonso para encarar la fase decisiva de la temporada.

El conjunto universitario tiene bien encaminada la que será su tercera participación en el play off por el título de la Liga Endesa, y tanto para esas eliminatorias como para las nueve jornadas que restan para finalizar el calendario regular, donde busca quedar entre los cuatro primeros clasificados y contar así con el factor cancha a su favor, el escolta Jaylen Hands se convertirá en su nueva arma.

El norteamericano, que ocupa ficha extracomunitaria, es un jugador que destaca por sus cualidades ofensivas. Una amenaza desde el triple y capaz de generarse sus propios tiros en la media distancia, a lo que hay que sumar su rapidez y agilidad para atacar el aro.

Jaylen Hands, nuevo jugador del UCAM Murcia, con el Zunder Palencia. / ACB Phoyo/Aitor Arrizabalaga

Un complemento que le viene como anillo al dedo a lo que requería el UCAM Murcia en los últimos encuentros. Y es que, con la baja de Dylan Ennis, ha sido David DeJulius el que se ha echado sobre la espalda casi todo el peso ofensivo en un tramo de la temporada marcado por la acumulación de partidos en el exigente calendario. El base, con 31 puntos y 11 asistencias ante el Covirán Granada, y los 41 puntos ante el PAOK de Salónica, contará con Hands un 'socio' perfecto para mantener el nivel ofensivo desplegado por el cuadro universitario durante esta campaña, que va camino de ser histórica en cuanto a números tras superar ya varios récords.

Hands, de 27 años y 1,91 metros de estatura, contó con un efímero paso por la Liga Endesa al disputar doce partidos con el Zunder Palencia en la 2023-2024. Con una media de 10,2 puntos y 2 asistencias por encuentro en 21:16 minutos en la máxima competición, su actuación más destacada fueron los 25 puntos anotados en la cancha del Bilbao Basket o los 21 ante el Real Madrid, donde logró un 26 de valoración gracias a sus seis rebotes. Además, esa misma temporada también se enfrentó al UCAM en el Palacio de los Deportes, su nueva casa hasta el final del curso, con 12 puntos y 2 asistencias.

Amplia experiencia en Europa

No obstante, el californiano, representado por la agencia Octagon, está curtido en el baloncesto europeo. Sabe lo que es disputar la Basketball Champions League, con el PAOK o el Peristeri, dos equipos griegos, y también la EuroCup con el Panionios de Atenas, con el que comenzó la temporada 2025-2026. Desde allí puso rumbo a China, al Nanjing Monkey King, y ahora ha recalado en un UCAM Murcia que busca superarse así mismo.

Jaylen Hands, con el PAOK de Salónica, en la Basketball Champions League. / FIBA

Además, también formó parte del MHP Riesen en la 21-22 y del Giants Antwerpb belga un año más tarde. En la 2024-25 pasó por Italia, siendo el máximo anotador de la competición ese año con el Openjobmetis Varese al firmar una media de 19,3 puntos por encuentro. Por detrás, en la segunda plaza, el base Michael Forrest con 17, con el que a partir de ahora compartirá vestuario en Murcia.

Su buen manejo de balón también le permitirá a Sito Alonso poder contar con Hands en el rol de base en caso de que sea necesario, teniendo más opciones junto al propio Forrest o David DeJulius para esta posición.

Sin problemas con las fichas

De hecho, debido a que David DeJulius dejó de ocupar plaza de extracomunitario en el último parón de las Ventanas FIBA, al obtener la nacionalidad eslovaca, el UCAM no tendrá problema con este tipo de fichas a la hora de realizar sus convocatorias (Kelan Martin y Jaylen Hands). Tan solo una posible recuperación de Kaiser Gates, lesionado de gravedad de su rodilla a princpios del curso, supondría tener que realizar un descarte entre ambos.

La salida de Dani García también en el parón de febrero, cedido al Hiopos Lleida, hace que el UCAM vuelva a contar con 14 jugadores en su róster, la misma cifra con la que comenzó el presente curso.

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Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante una acción en el partido ante el PAOK. / FIBA EUROPE CUP

¿Qué le pasa a Dylan Ennis?

Dylan Ennis, que en sus dos anteriores temporadas con el UCAM Murcia no se había perdido un encuentro por lesión, sufre una artritis postraumática en ambas muñecas de sus manos. Una dolencia que le impide poder botar el balón y ejecutar lanzamientos con normalidad, lo que puede empeorarse también con posibles contactos o caídas durante el juego. En casos leves o moderados el tiempo de recuperación puede oscilar entre las cuatro y doce semanas, por lo que el conjunto universitario podría recuperar al canadiense, en el mejor escenario, de cara a la recta final del calendario regular o incluso para el inicio de las eliminatorias por el título. De ser así, Sito Alonso debería realizar un descarte en sus convocatorias para los encuentros si todos los efectivos se encuentran disponibles.