Nico Carrasco, el maestro del gol

Nico Carrasco es maestro en un colegio de lunes a viernes por la mañana; por las tardes y, especialmente, los domingos, es y se siente futbolista. Imagino que uno se hace futbolista o delantero centro para vivir tardes como la que vivió el delantero del Archena el pasado domingo. Tardes en las que un solo hombre parece jugar en una dimensión distinta al resto, donde cada balón acaba en la red con la naturalidad pasmosa de quien lleva toda una vida haciéndolo. Nicolás Damián Carrasco Gómez (27 de abril de 1991), Nico Carrasco en el mundo del fútbol regional, volvió a desafiar el tiempo, la edad y los límites del gol. Cinco tantos en 27 minutos ante el Algezares. Del minuto 16 al 43. Un disparate, en sus propias palabras. Una obra maestra que resume, en una sola tarde, más de tres décadas de amor incondicional por el fútbol y, sobre todo, por la red.

El partido de su vida

«Sin yo quererlo, me sentía protagonista en cada jugada», reconoce el delantero del Archena con esa mezcla de humildad e incredulidad que le caracteriza. Nico Carrasco ha vivido partidos extraordinarios —ha firmado tres y cuatro goles en varias ocasiones—, pero nunca antes había llegado a los cinco. Nunca. Y lo más llamativo no es el número en sí, sino la concentración con la que llegaron. Veintisiete minutos. Cinco goles. Un ritmo de ejecución que habla no de suerte, sino de un estado de gracia singular.

«Metía uno detrás de otro, pasaban tres o cinco minutos y yo no me lo creía», recuerda. «Esto no puede ser». Pero era. Y en ese estado de lucidez, en lugar de conformarse, quiso más. «Quería subir el número, quería dejar una marca». Eso, en un jugador que cumple 35 años este mes de abril, no es arrogancia: es la llama de un competidor que nunca ha sabido —ni querido— apagarse.

Una carrera construida sobre el gol

Nicolás Carrasco nació el 27 de abril de 1991 en Abarán. Creció con el fútbol, como tantos niños de su generación, pero pronto quedó claro que había algo diferente en él: un instinto depredador, una complicidad especial con el área y la portería que no se puede entrenar porque, sencillamente, se tiene o no se tiene. Sin embargo, ni él mismo se imaginó hasta dónde llegaría. Fue en la temporada 2016-17, con el Jumilla, cuando todo empezó a tomar dimensión. Llegó en la jornada 12, arrancó con limitaciones físicas y, sin embargo, en 23 partidos marcó 23 goles. El último día necesitaba cuatro para ser pichichi de la Preferente. Los metió. «A partir de ahí empecé a creérmelo de verdad», admite.

Desde entonces, el apellido Carrasco se convirtió en sinónimo de gol en el fútbol regional. Cuatro veces elegido mejor delantero de la Preferente Autonómica en las votaciones de la web Trecera.com. Pichichi en cinco ocasiones. 191 goles en la categoría y 279 en su carrera. Unas cifras que marean y que, según quienes le conocen, es difícil que nadie se acerque en mucho tiempo. Posiblemente, el mayor goleador de la historia de la Preferente de la Región de Murcia. Y quizás, si se amplía el foco, el mejor jugador.

El secreto, si es que existe alguno, no reside en la técnica. El propio Nico es el primero en reconocerlo con una honestidad que le engrandece: «Yo no soy el típico futbolista técnico, muy vistoso de ver». Ha tenido compañeros que llegaban al primer entrenamiento pensando que le sacarían los colores, y que luego reconocían su superioridad. «Pero no entienden que el fútbol no es solo tener técnica con los pies. Es algo más. Tener cabeza y saber lo que sabes y lo que no sabes hacer». Y Nico Carrasco, más que ningún otro jugador de su generación en esta categoría, sabe exactamente lo que sabe hacer.

Nico Carrasco celebrando uno de los 21 goles que ya lleva este curso / L.O.

La evolución de un fuera de serie

El paso de los años, lejos de menguar su capacidad goleadora, la ha transformado y refinado. Si el Nico Carrasco de 25 años era un torbellino que no paraba de correr, que llegaba a casa muerto tras cada partido y que buscaba todas las jugadas posibles, el de 35 es una versión más inteligente, más selectiva y más peligrosa, si cabe. «Ahora los esfuerzos me los gestiono mucho mejor. Me considero que mi mayor virtud ahora mismo es la cabeza. Quiero estar en el sitio en el momento en el que hay que estar y no desaprovechar metros ni minutos».

Esta evolución intelectual del juego ha venido acompañada, sin embargo, de un frente permanente de batalla física. Casi en cada temporada de su carrera, los isquiotibiales le han cobrado peaje. Roturas musculares —una, dos, incluso tres en algunos ejercicios— que le han apartado de los terrenos de juego en los momentos más comprometidos: derbis, partidos de Copa del Rey, encuentros decisivos para el ascenso. «Me duele no haberlo disfrutado estando sano del todo», confiesa con una tristeza genuina. «Me hubiera gustado saber cuántos goles podría haber hecho si no me hubiera lesionado».

Toda esta guerra contra las lesiones ha podido ganarla por dos razones fundamentales. La primera: su doble vocación. Además de su deseo de pisar el verde cada semana, su profesión como docente le ha permitido contar con un horario compatible con los entrenamientos y, sobre todo, disponer de tiempo para acudir al fisioterapeuta, un lugar habitual durante estos años en su proceso de recuperación. Allí ha combatido los continuos problemas físicos que han condicionado su carrera goleadora.

Esta temporada arrancó con esa misma amenaza. Una lesión en la jornada tres que le obligó a perderse ocho encuentros. El regreso, como siempre, ha sido el mismo: Nico Carrasco de vuelta al gol. Con 21 tantos y liderando la clasificación de máximos goleadores.

Sentirse valorado

Durante años, Nico Carrasco ha convivido con una contradicción incómoda. Los números decían una cosa; cierta parte del ambiente futbolístico, otra. «La frase que más se dice es: es que Nico solo sabe meter goles». Como si eso fuera poca cosa, cuando es lo más valorado en este deporte.

Con todo, y con el peso de los años y de los galardones acumulados, Nico Carrasco siente que la balanza se ha ido inclinando hacia el reconocimiento. «Cada vez que voy a la gala de final de temporada o consigo los números que consigo, la verdad es que me siento muy valorado».

Nico Carrasco, con los premios de toda una vida / L.O.

«Lo quiero alargar todo lo posible»

La pregunta que más le hacen —desde hace ya un par de años— es siempre la misma: ¿cuándo te retiras? A veces con respeto, a veces con la mala fe de quien preferiría no tenerle como rival. Y Nico Carrasco, con 35 años recién cumplidos y cinco goles en un domingo de abril, da la misma respuesta que llevan dando los grandes goleadores de la historia: «El día que yo no esté y vea que no voy a ser superior al resto, me retiraré. Pero lo que me mantiene en el fútbol es el gol. Me gusta tanto meter goles que sigo por eso». No hay en sus palabras desesperación ni negación ante lo inevitable. Hay, simplemente, la honestidad de alguien que sabe que el día en que cuelgue las botas «lo va a pasar mal», que va a llorar, que va a echar de menos «la emoción esa de meter un gol». Porque para Nico Carrasco, la felicidad que genera marcar un gol es, en sus propias palabras, «inigualable a nada». Y quien siente eso así, con esa intensidad, no se retira mientras pueda evitarlo.

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Hoy, después de cinco goles ante el Algezares en 27 vertiginosos minutos, nadie en su sano juicio se atrevería a pronunciar la palabra retirada delante de él. Nico Carrasco sigue aquí. Y mientras meta goles, seguirá.