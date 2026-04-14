«Insolvencia palmaria»: el Real Murcia ante su mayor desafío judicial

En las últimas Juntas de Accionistas del Real Murcia, Higinio Pérez, abogado del club, no ha dudado en recrearse en una expresión incluida en la sentencia en la que la Audiencia Provincial tumbaba el Plan de Reestructuración de los granas y que el próximo 17 de noviembre posiblemente sea clave en la vista que se celebrará en el Juzgado de lo Mercantil y que acabará por decidir si la entidad centenaria es arrastrada al concurso necesario.

Y es que, en cada cita con los accionistas, el encargado de la defensa judicial del Real Murcia ha insistido una y otra vez en que el club está en una situación de «insolvencia palmaria» para defender que, aunque el primer Plan de Reestructuración no saliese adelante, ese proceso judicial ha permitido mantener a la institución murcianista bajo la protección del paraguas concursal. Jactándose, además, de que en todos esos meses de espera, gracias a su estrategia, los acreedores han estado atados de pies y manos.

Lo que posiblemente no esperaba Higinio Pérez es que sus palabras puedan acabar convirtiéndose en la prueba fundamental para que el Mercantil declare el próximo mes de noviembre el concurso necesario de acreedores para el Real Murcia, un proceso que dejaría al club en manos de un administrador concursal, apartando del mando a Felipe Moreno. Y todo porque el abogado que lleva meses insistiendo en que el Real Murcia se encuentra en una situación de insolvencia palmaria, como dice la Audiencia Provincial en su sentencia de julio de 2025, tendrá que defender justo lo contrario el próximo 17 de noviembre.

Para ese día ha citado María Dolores de las Heras al Real Murcia a una vista en la que deberá demostrar su viabilidad económica si quiere esquivar la bala del concurso necesario solicitado por el Málaga y aceptado a trámite por el Mercantil. Y, teniendo en cuenta todos los informes que declaran la insolvencia del club, algunos de ellos elaborados por los propios auditores de la entidad, el Real Murcia se enfrenta a su mayor desafío judicial, y lo hará de la mano del mismo abogado que lleva ya dos años condenando a la entidad a una derrota tras otra. Hasta el punto de que la puerta del Plan de Reestructuración, que era el único salvavidas al que se agarraban a NC, ha sido cerrada definitivamente por los juzgados.

Tras un enésimo Plan disparatado, no aceptado por María Dolores de las Heras, el Mercantil daba prioridad al concurso necesario pedido por el Málaga, citando a las partes a una vista para el 17 de noviembre. Y a ese encuentro tendrá que acudir el Real Murcia con sus libros contables, y es que para esquivar esta nueva bala judicial Higinio Pérez tendrá que probar la viabilidad económica de una entidad que tiene una deuda de 27 millones de euros, según afirmó Felipe Moreno hace unas semanas.

Los auditores, lo confirman

Deberá probar Higinio Pérez la viabilidad del Real Murcia y deberá hacerlo con todo en contra. Porque no solo las últimas sentencias judiciales subrayan la situación de insolvencia del club grana, es que ni la documentación presentada por la entidad en los juzgados ni los informes contables le será de ayuda ante el Mercantil.

Lo demuestra el propio informe de viabilidad presentado por el Real Murcia dentro del Plan de Reestructuración, en él se habla de la necesidad de sacar adelante ese proceso concursal para «solventar la situación de insolvencia actual», mostrando déficits, necesidad de financiación extraordinaria y flujos negativos, incluso se avisa de que en esta temporada 25-26 se estiman unas pérdidas de un millón de euros -cifra que puede quedarse corta viendo el desastre deportivo que vive el Real Murcia en Primera RFEF-.

También en el texto del segundo Plan de Reestructuración presentado en el Juzgado el club se declara en «situación de insolvencia inminente», tal y como subraya la jueza en marzo de 2026, cuando rechaza la homologación del mismo, sosteniendo que el Plan «es imprescindible para garantizar la continuidad empresarial y asegurar la estabilidad financiera».

Ahora, Higinio Pérez, tras un par de años defendiendo que el Plan de Reestructuración era la única fórmula de supervivencia para el Real Murcia, tendrá que probar ante la misma jueza que el Real Murcia es totalmente solvente para evitar que se declare el concurso necesario. Pero para ello tampoco podrá utilizar los éxitos deportivos del equipo murcianista.

Aunque en cada Plan se expone los beneficios que se obtendrían en caso de ascenso de categoría, incrementándose notablemente los ingresos, visto lo visto esta temporada, en el curso 25-26 el Real Murcia seguirá en el barro de la Primera RFEF.

El diagnóstico más negro

Sobre esto último ya se pronunció la Audiencia Provincial cuando en junio de 2025 tumbaba el Plan de Reestructuración homologado por el Mercantil en mayo de 2024. En aquel escrito, ya se dejaba claro la falta de soluciones propuestas por el Real Murcia para garantizar su supervivencia, limitándose en el club a agarrarse a los ascensos deportivos que nunca llegan y a las ampliaciones de capital, que tampoco han traído resultados positivos.

Esa sentencia de julio de 2025 volverá a saltar a primer plano cuando se celebre la vista del 17 de noviembre. Y es que los magistrados de la Audiencia Provincial, que dedicaron un apartado específico a la situación de insolvencia actual, fueron más que duros con la grave realidad económica del Real Murcia, llegando a dar un paso más en la posición presentada por el club. «No compartimos que la deudora se encuentre en situación de insolvencia inminente, sino que se encuentra en situación de insolvencia actual, casi diríamos palmaria, y desde hace varios años».

¿Qué significa?

Según fuentes judiciales, la «insolvencia palmaria» se refiere a una situación de incapacidad de pago de deudas que es evidente, manifiesta, clara y notoria. Este término se utiliza con frecuencia en el ámbito jurídico-concursal para describir un estado financiero terminal donde el deudor no puede cumplir con sus obligaciones exigibles.

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Habrá que ver cómo Higinio Pérez defiende el próximo 17 de noviembre que esta realidad, a la que él mismo se agarró en las últimas Juntas de Accionistas, no es la realidad del Real Murcia.