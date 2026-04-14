La fórmula Hernández en el FC Cartagena: calidad infravalorada

La resurrección del FC Cartagena desde comienzos de la segunda vuelta es más que evidente. Mucho tiene que ver en ella la llegada de Íñigo Vélez al banquillo, pero también las incorporaciones del mercado invernal, que le han cambiado la cara a un equipo que se hundía en la tabla a mitad de temporada. Los primeros fichajes de la nueva directiva han tenido y siguen teniendo un gran impacto en el momento de forma del cuadro albinegro y es que parece que Javier Hernández, director deportivo, ha dado con la tecla con un principio básico: fichar calidad infravalorada.

La situación económica del FC Cartagena no es para nada boyante. La deuda del club con Hacienda y Seguridad Social limita enormemente la capacidad de actuación de la entidad en cualquier plano. Alejandro Arribas, que según sus propias palabras entró en el Cartagena sin conocer con exactitud el escenario financiero, trata de solventar una situación escabrosa para que el equipo siga compitiendo con cierta normalidad.

Para ello cuenta con la experiencia de profesionales acreditados como Víctor Alonso y Javier Hernández. Con el director general trata de enderezar las cuentas del club y con el director deportivo encuentra las soluciones que el equipo necesitaba sobre el césped. Abordar el objetivo del ascenso tras una mala primera vuelta era tan importante como abaratar costes o acercar a inversores. Hernández lo ha conseguido tirando de imaginación a falta de músculo económico.

Coste cero

La primera premisa, por supuesto, era la de incorporar jugadores a coste cero. Cuatro futbolistas sin equipo (Jean Jules, Benito Ramírez, Yanis Rahmani y Aridane) y otros dos cedidos (Eneko Ebro y Willy Chatiliez). Todos ellos sin oportunidades, pero todos ellos con un potencial que muy pocos estaban viendo. El ‘modus operandi’ de Javier Hernández y Jerónimo Barrales, su mano derecha, parece sencillo en la teoría, pero es muy complicado en la práctica: hablar, preguntar, tirar de contactos y aprovechar una red que sólo te puede aportar la experiencia de estar muchos años en el mundo del fútbol.

Así llegó Jean Jules, al que Hernández conoce desde edades muy tempranas por su formación en el fútbol madrileño. Barrales descubrió de primera mano la situación que atravesaba el futbolista en Grecia, denostado en el vestuario del Aris de Salónica, e inició el contacto. Sin club, con pasado en España y con calidad sobrada para la categoría -el Cartagonova lo está comprobando- era el hombre ideal.

Muy parecida fue la situación de Benito Ramírez, quien se encontraba sin equipo al no poder adaptarse al fútbol turco tras una vida en Las Palmas. También lo conocía Hernández de su paso cedido en el Rayo Majadahonda en la 2018-19. Amigos en el Sestao River le comentaron a Javier Hernández el excelente momento de forma de Yanis Rahmani y, aunque tuvo que esperar un poco, aguantó para firmar a Aridane tras desvincularse del Almería.

Todos coinciden en una cosa: el montante económico por su salario es lo de menos. Esa es la circunstancia que terminó decidiendo su llegada en la actual situación del club. Además, en su continuidad con el Cartagena tampoco será prioridad su salario y sí otras cosas que le puede aportar el equipo como la calidad de vida en la ciudad trimilenaria, los minutos o seguir en activo. Por otro lado, en los casos de los cedidos, sus clubes de origen, Athletic y Huesca, siguen pagando parte del salario de Eneko Ebro y Willy Chatiliez, mientras que el Cartagena sólo asume un porcentaje que es igual o menor a la mitad.

Pues estas seis incorporaciones, sobre todo los cuatro futbolistas que el Cartagena ha firmado en propiedad, están siendo muy importantes en la recuperación deportiva del equipo. Con la peca de las lesiones de Benito Ramírez, Jean Jules, Yanis y Aridane se han convertido en piezas esenciales del conjunto que dirige Íñigo Vélez. Piezas que antes no tenía el Cartagena y que le están aportando lo necesario para alcanzar el play off a final de temporada.

Aportación vital

Yanis Rahmani suma cuatro goles y ha sido vital para ganar cinco puntos directos con sus tantos. Marcó dos al Europa para empatar (1 punto), uno al Real Murcia para ganar (2) y otro al Torremolinos para deshacer el empate a cero (2). Mientras tanto, Aridane ha ido entrando en el equipo debido a las lesiones y ha cogido ritmo hasta ganarse un lugar por méritos propios. El canario es ahora imprescindible ante la baja prolongada de Rubén Serrano. Por último, Jean Jules se ha hecho el dueño de la medular albinegra y en el seno del club suspiran por su vuelta de lesión. “Que nos llegue para los últimos tres partidos, por favor”, afirma a esta redacción una voz autorizada.

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El equipo está a un punto del quinto puesto y la aportación de toda la plantilla se hace necesaria. Este escenario, propiciado en gran parte por los fichajes de invierno, no se habría dado sin la resurrección experimentada desde febrero. El fútbol decidirá si merece el Cartagena la promoción o no.