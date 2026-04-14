El Águilas FC busca en el TAD que no se cierre el Centenario El Rubial

Aunque tenía quince días de plazo para presentarlo, ha sido horas después de conocerse la sanción, cuando el Águilas FC ha presentado un recurso al TAD para que se suspenda de forma cautelar la sanción impuesta por el Comité de Apelación, que el pasado lunes ratificó la sanción impuesta por el Juez único, en la que sancionaba al Águilas FC con 8000 euros y tres partidos con el cierre del Estadio Centenario El Rubial, una sanción que en un principio fue suspendida cautelarmente, pero que ahora se ha desestimado el recurso inicial que presentó el club costero, ratificando la sanción.

En el nuevo recurso presentado por el Águilas FC, según ha podido conocer esta redacción de La Opinión de Murcia, vuelve a reiterar, basándose en el acta del colegiado, que, durante el partido, que es en lo que se basa la sanción, se lanzaron varios objetos sin impactar en nadie y que, tras avisar por megafonía, no volvió a ocurrir nada más. Desde el club costero también se preguntan porque, si hay abierto un expediente extraordinario para dilucidar las correspondientes responsabilidades de lo ocurrido tras el partido en la zona de vestuarios, porque se sanciona por esos motivos sin esperar a conocer la resolución de ese expediente. Además, el club también aporta un video en el que se observa como el tumulto en la zona de vestuarios fue frente a la puerta del vestuario visitante.

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Ahora el TAD tiene quince días para realizar una resolución, aunque no esperan que sea antes del viernes, por lo que el derbi entre el Águilas FC y Lorca Deportiva del próximo domingo será sin aficiones de los dos equipos. Este será el primero de ellos tres partidos de sanción, el siguiente será el último de la liga regular ante el Almería B, y si el equipo blanquiazul se clasifica para disputar el play-off de ascenso, también se jugaría la primera eliminatoria sin público.