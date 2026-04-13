Fútbol
El UCAM juvenil golea al Pinatar y sigue con los mejores
El Real Murcia cae goleado ante el Valencia
A falta de tres jornadas para el final, todavía quedan temas que resolver en cuanto a la clasificación de División de Honor junviel.
Hubo un derbi regional donde se enfrentaban el mejor equipo murciano contra el peor. No hubo sorpresas, ya que el equipo de Dani Tomás goleó al ya descendido Pinatar. Fonseca marcó los dos primeros goles en dos minutos (47 y 49).
En el setenta y nueve marcó Iker, y cuatro después, Carles, que fue expulsado después, cerró la cuenta goleadora. Regresó Rubén Mula a la portería universitaria. El equipo pinatarense hizo lo que pudo, pero no tuvo opciones. El UCAM todavía puede ser tercero.
Y eso puede ocurrir gracias al magnífico triunfo del Murcia Promises, uno más, este ante el Villarreal. Qué gran temporada está haciendo el equipo de Mateo Villar, que venció a un rival que solo había perdido tres partidos.
Chavero marcó a los veintitrés minutos, empató el equipo groguet en el cincuenta y nueve, y Dani López, en el sesenta y tres, firmó el triunfo.
El Real Murcia salió goleado ante el líder Valencia. Los murcianistas están a cinco puntos del descenso cuando quedan nueve por jugar. Los pupilos de Sergio Campos se adelantaron en el minuto diecinueve por mediación de Alemany. Esto enrabietó al Valencia. Héctor marcó el segundo cuando los locales ya habían anotado media docena.
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