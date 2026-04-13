El sprint final más complicado del Real Murcia en Primera RFEF

En su cuarta temporada en Primera RFEF es cuando el Real Murcia peor lo está pasando. Aunque solo el curso pasado logró entrar en el play off, objetivo principal de los granas cada vez que comienza la competición, los granas siempre habían logrado esquivar la amenaza del descenso con bastantes jornadas por delante. Pero en este 2026, los aficionados murcianistas parecen condenados a sufrir hasta el final, como se comprobó este sábado después de la derrota ante el Nástic de Tarragona en el Nou Estadi.

Llegaban los de Curro Torres a ese choque de la jornada 32 con el camino hacia la permanencia encarrilado. Sus tres victorias consecutivas frente al Tarazona, el Sevilla Atlético y el Atlético Madrileño habían permitido a los granas dar un salto en la clasificación. Ese ‘9 de 9’ había sido un golpe de oxígeno.

Jon García, en el partido Sevilla Atlético-Real Murcia / LOF

De estar en descenso se pasaba a tener un colchón de cinco puntos, llevando incluso a algunos aficionados a soñar con llegar al play off -el quinto puesto también estaba a cinco puntos-. Pero el gol de Jon García en propia puerta que significó la derrota ante el Nástic ha devuelto a la realidad más real a los murcianistas. Con 42 puntos a falta de seis jornadas por disputar, el único objetivo debe ser asegurar cuanto antes la permanencia.

Desde que se pusiera en marcha la Primera RFEF, siempre se ha hablado de alcanzar los 46 puntos para poder dormir tranquilos. Si nos agarramos a esa barrera, al Real Murcia le faltarían 4 puntos. El problema es que hasta ahora el club murciano nunca había llegado al sprint final de la competición peleando por esos objetivos. Porque aunque el play off solo fue realidad el pasado curso con Fran Fernández, en las dos campañas anteriores en el Grupo II, el Real Murcia en estas fechas ya había alcanzado la barrera de los 50, por lo que podía encarrilar el último tramo con tranquilidad y con la ilusión de poder hacer algo más.

Con Mario Simón, en el estreno del Real Murcia en esta tercera categoría, el equipo sumaba 51 puntos transcurridas 32 jornadas. Con nueve puntos más que ahora en los mismos partidos, los granas aparecían en puestos de play off. Pese a la derrota en Nueva Condomina ante el Atlético Baleares, los murcianos conseguían mantenerse en el quinto puesto.

Más complicada fue la temporada siguiente. Empezó muy mal el proyecto encabezado por Gustavo Munúa. Y Pablo Alfaro necesitó su tiempo para hacer reaccionar a los granas. Pero, quitando las primeras jornadas, nunca existió riesgo de descenso. De hecho, el Murcia llegó en abril en pleno estado de forma. Gracias a cuatro victorias consecutivas se alcanzaban los 50 puntos, quince más que el equipo que cerraba el descenso y a solo tres del puestos de play off.

David Vicente / lof

Mucho más tranquila fue la campaña pasada. Pese a que nunca se valoró el trabajo de Fran Fernández, obsesionados tanto dentro como fuera del club con el primer puesto del Grupo, con el tiempo se ha demostrado el trabajo del almeriense. Porque era la primera vez que el Real Murcia lograba meterse en los play off, aunque luego la eliminación ante el Nástic de Tarragona en primera ronda fue decepcionante, sobre todo teniendo en cuenta que la vuelta fue en Nueva Condomina y que los murcianistas no pudieron ni meter un gol.

En esa temporada 24-25, el Real Murcia cerró la jornada 32 con 53 puntos sumados, a solo uno del Ceuta, que era primero y que acabaría proclamándose campeón. Si comparamos esa cifra con la de esta campaña, el Real Murcia de Fran Fernández llevaba 11 puntos más que el actual.

Analizando todos los datos, aunque desde la llegada a Primera RFEF todo han sido sinsabores, al no cumplirse con el objetivo del ascenso, nunca antes se habían visto los granas en una situación como en la de este 2026. La falta de victorias en un curso en el que ya van tres entrenadores ha metido a los murcianistas en el lío del descenso. Y cuando la cosa parecía encarrilada, la derrota ante un rival directo como el Nástic, justo en la jornada en la que también ganaba el Tarazona, vuelve a situar a los de Curro Torres demasiado cerca de la zona peligrosa.

Noticias relacionadas

Tras la jornada 32, el Real Murcia el colchón de puntos sobre el descenso se reduce a tres. La derrota ayer del Torremolinos en Ibiza por 2-1 ha mantenido esa diferencia con la que se iba a dormir el sábado por la noche. Si el conjunto malagueño hubiera puntuado en tierras isleñas, la diferencia con el descenso se hubiera reducido a dos puntos. Y el calendario que viene no es sencillo. El próximo viernes se enfrenta a un Antequera en plena crisis, y posteriormente tendrá rivales como el Sabadell, el Europa o el Eldense.