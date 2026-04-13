Nico Carrasco, con cinco goles, protagonista de la jornada en Preferente

Un solitario tanto de Pablo en el minuto ochenta dio los tres puntos al Bullas, que le permite seguir siendo líder.

En el partido entre el Archena y el Algezares, los locales hicieron una manita a los visitantes con un gran protagonista, Nico, quien anotó los cinco goles, uno de penalti. Empezó a los dieciséis minutos y terminó en el cuarenta y tres. En poco más de media hora ocurrió todo.

En la Caverina hubo un homenaje al gol, ya que en el Calasparra-San Javier se marcaron nueve goles. David marcó a los dos minutos. Empató Moha y este mismo jugador anotó el segundo de su equipo. Moya empató para los locales antes del descanso. Álvaro adelantó al San Javier, empató Jesús y Falcó marcó el cuarto del Calasparra. Amplió Lucas y acortó Asefa. Partidazo.

Algar y Alcantarilla se repartieron los puntos. El meta local Juan Eduardo detuvo un penalti en el primer minuto de juego. Se adelantó el Alcantarilla por mediación de Morales y empató Azor en el ochenta y cuatro.

Los Garres ganó al Alhama y sigue arriba. Los goleadores fueron Borja y Elías.

El Lumbreras se mete en el play off con goles de Ferrer, que hizo dos, y Josevi. Mateo hizo el del Beniel.

El Lorca Deportiva goleó al Bullense. Cartucho y Juanto, por partida triple, anotaron para los de casa. Mario, el del honor del Bullense.

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El Abarán ganó en el Raal merced a los goles de Iván y Barberá.