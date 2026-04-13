El Muleño desactiva al Olímpico y rasca un empate

El Juan Cayuela acogía un duelo con favorito claro viendo la clasificación, pero que estuvo mucho más equilibrado de lo previsto. El Olímpico, inmerso en la pelea por los puestos de play off, recibía a un Muleño necesitado de puntos en su lucha por salir del descenso. Sobre el papel, favoritismo claro para los de casa; sobre el césped, un pulso competido y lleno de matices.

El arranque fue valiente por parte de ambos equipos. Durante los primeros veinte minutos, el cuadro visitante sorprendió con un planteamiento directo, buscando constantemente la espalda de la defensa rival y explotando la velocidad de sus hombres de ataque. En ese intercambio de golpes, el Muleño generó las ocasiones más peligrosas.

El premio a su insistencia llegó precisamente así: un contragolpe que desordenó a la zaga local, un balón suelto en el área y un remate certero de Ismael Riquelme, tras un rebote que significaba el 0-1. El tanto obligó al cuadro local a reajustar su propuesta. Poco a poco, los locales abandonaron el juego directo y apostaron por un mayor control del balón, encontrando superioridades por dentro.

Fruto de esa mejoría llegó el empate. Una buena acción por banda, con recorte hacia atrás, terminó en un disparo de Dani Bermejo que, tras golpear en el palo, acabó en el fondo de la red. El gol reactivó al conjunto local, que cerró la primera mitad con mayor presencia ofensiva, aunque sin lograr culminar la remontada.

Michi despeja un balón / P.S.

Tras el descanso, el guion se mantuvo. El Olímpico de Totana asumió el dominio a través de la posesión, pero se topó con un Muleño muy ordenado en defensa y peligroso al contragolpe. De hecho, los visitantes dispusieron de varias oportunidades claras para volver a adelantarse, mientras que los locales, pese a su empuje, solo generaron un mano a mano que se marchó rozando el poste.

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En el tramo final, el Olímpico de Totana se volcó definitivamente sobre la portería rival, acumulando hombres en ataque en busca del gol de la victoria. Sin embargo, el Muleño resistió con firmeza, sosteniendo un empate que, por lo visto sobre el terreno de juego, hace justicia al esfuerzo de ambos conjuntos.