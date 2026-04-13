Óbito
Muere el futbolista ghanés Dominic Frimpong durante un asalto al autobús de su equipo
El club se encontraba viajando de regreso a casa al ser interceptado por un grupo armado
Jimmy Gómez Torres
La Asociación Ghanesa de Fútbol (GFA) y el Berekum Chelsea confirmaron la muerte del futbolista Dominic Frimpong a causa de un disparo recibido durante un asalto a mano armada al autobús del equipo, que se encontraba viajando de regreso a casa luego de un partido en la Liga Premier de Ghana ante el FC Samartex.
Frimpong, de apenas 20 años, llevaba tan solo cuatro meses con el equipo al cual llegó en calidad de préstamo en enero.
"Exigimos que sean tomadas todas las medidas necesarias para asegurar que se sirva justicia", escribió la Asociación Ghanesa de Fútbol en un comunicado. "La GFA conversará con los accionistas claves (de los equipos) para revisar y fortalecer los protocolos de seguridad para los clubes que viajan y prevenir tales hechos trágicos en el futuro".
Víctimas de la delincuencia
El viaje de Samreboi a Berekum, que realizaba el equipo, consta de aproximadamente 270 kilómetros, pero fue alrededor del primer tercio del trayecto que un bloqueo armado disparó contra el autobús de lujo en el que se encontraban, de acuerdo a la versión presentada por el club.
Como reportó la policía local, el chofer del autobús intentó esquivar el bloqueo montado por seis hombres -- tres de ellos armados con escopetas. La maniobra del conductor ocasionó que el vehículo derrapara y cayera en los arbustos junto a la autopista.
En medio de la noche -- alrededor de las 22:30 horas -- los miembros del equipo buscaron escondite entre dichos arbustos a la vez que los delincuentes proferían disparos, hiriendo a algunos jugadores, entre ellos Frimpong, quien recibió un balazo en la cabeza.
El reporte policial apunta que Frimpong fue llevado al hospital de la localidad en la que se encontraban (Bibiani), donde falleció mientras era atendido. Al mismo tiempo, la policía ha lanzado un operativo para hallar y aprehender al grupo armado responsable de los hechos.
La tragedia ha impactado al mundo del fútbol y en medios locales es vista como uno de los incidentes más oscuros en la historia del deporte ghanés.
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