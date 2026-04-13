Mariona Caldentey, de romper mitos a encontrar la gloria: España e Inglaterra se citan en Wembley

Mariona Caldentey no fue la primera. Muchas otras futbolistas se habían marchado del Barça y de la Liga española y muchas otras lo harían después. Pero cuando ella tomó la decisión, lo hizo sin saber que terminaría por romper un miedo que se había convertido en general. Inglaterra se erigió en el nuevo reclamo del fútbol femenino para las deportistas. Una liga mucho más competitiva y un ecosistema mucho más profesional que se comenzó a cocinar después de que la selección inglesa ganara la Eurocopa de 2022. Allí se empezó a repensar una liga que, al cabo de poco tiempo, ya se ha consolidado como la mejor del mundo. A la que todas quieren ir. Y Mariona fue la primera en demostrar que, pese a lo que muchos decían, fuera de España (o del Barça) no hace tanto frío.

La adaptación fue relativamente sencilla para la mallorquina. "Evidentemente hay muchos cambios: salir de la zona de confort, no solo a nivel de club y fútbol, sino también de estilo de vida. El invierno ha sido duro: mucho frío, poco sol, muchas horas de oscuridad... Y la vida fuera del fútbol es lo que más echo de menos. Pero estoy contenta. Es un cambio que me ha ido bien, estoy aprendiendo mucho y disfrutando de la experiencia. Y creo que me está haciendo mejor jugadora, que era uno de los objetivos", explicó la futbolista a EL PERIÓDICO pocos meses después de aterrizar en Inglaterra.

Por aquel entonces, aún faltaban unos meses para que Mariona levantara la Champions con el Barça, la primera que lograba la futbolista y justo ante su exquipo en una final dolorosa para las azulgranas en Lisboa. Ahí, Mariona desechó el miedo de muchas futbolistas de tomar la decisión de marcharse a Inglaterra en busca de una competición mucho más profesional. Desde entonces, los equipos y la liga han ido aumentando aún más su apuesta por el fútbol femenino. Una decisión que toma como punto de partida la selección inglesa, contra la que España se enfrenta este martes (20 horas, La 2) en su camino para hacerse con un pase para el Mundial de Brasil del próximo verano.

Profesionalización real

"Es una vida más tranquila", contaba la futbolista. Y es que otro de los elementos que más allá la atención de las jugadoras es eso. La manera en qué está organizada, con menos equipos que en España (12 en Inglaterra, por los 16 de Liga F) y que permite que las futbolistas no tengan viajes tan largos cada pocos fines de semana. Eso permite un mejor descanso, todo ello unido a una profesionalización real de la liga, en todos los equipos, no solo en aquellos que por recursos propios han decidido apostar con el Barça. En terreno inglés, cada fin de semana pueden pasar cosas en los partidos. "El último le puede ganar al primero", siempre se comenta de la competición inglesa. Una realidad que no puede verse en España.

Y ahora Mariona, que recientemente ha celebrado sus 100 partidos como internacional con España, se enfrenta al rival que mejor conoce en Wembley. Un estadio no precisamente de buen recuerdo para las españolas, ya que fue el campo donde quedaron eliminadas de la Eurocopa que terminó encumbrando a Inglaterra y que la catapultó hasta donde están ahora.

"Es de los clásicos"

Los encuentros entre ambos conjuntos se han convertido en el clásico de selecciones a nivel mundial. "Es una buenísima señal. No podíamos imaginarnos estar en un cartel de partidos de alto nivel. A la gente le gusta verlos y a las jugadoras nos gusta jugar. Confiamos mucho en nosotras en lo que tenemos que hacer", contó Irene Paredes en la previda del duelo en Wembley, un estadio donde España aún no ha conseguido nunca una victoria. "Es un campo histórico, seña de identidad de la selección inglesa, es maravilloso que la selección juegue aquí sus partidos en casa. Es mi segunda vez, contenta de estar aquí y poder representar a la selección".

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Mientras que Paredes repite, para Sonia Bermúdez será su debut. "Es la primera vez que vengo. Es espectacular. Mañana lo van a tener lleno, es un campo precioso. [Es un partido que] cualquier futbolista quiere jugarlo, es de los clásico. Va a ser bonito de ver y se decidirá por pequeños detalles. Ojalá nos podamos llevar esos tres puntos", sentenció la seleccionadora.