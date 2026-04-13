Íñigo Vélez dispara la ilusión en el FC Cartagena con el ‘unocerismo’

Íñigo Vélez ha caído de pie en el FC Cartagena. Su llegada fue casi de casualidad, porque a Arias le faltaba el famoso documento para entrenar, pero a veces el fútbol funciona así, y lo que empieza como un remiendo acaba convirtiéndose en el punto de inflexión que una temporada necesitaba. El preparador vasco, en apenas unas semanas, ha convertido la solidez defensiva en la piedra angular de un equipo que ha pasado de la incertidumbre a mirar de frente los puestos de play off. Íñigo Vélez ha instaurado el ‘unocerismo’, partidos cerrados, controlados, con el rival incómodo, resueltos con la mínima ventaja pero con la máxima eficacia. Un credo sencillo de enunciar, pero difícil de ejecutar.

El derbi ante el Real Murcia no solo fue su debut, fue ya una declaración de intenciones. El Cartagena se impuso por 1-2 en un encuentro serio, práctico y solvente. Eso sí, lo que son las cosas del fútbol, el cuadro albinegro encajó un gol nada más arrancar. Nadie habría imaginado entonces que desde aquel día hasta hoy, solo en un encuentro, Lucho García tendría que volver a sacar el balón de su portería. En el resto, cerrada a cal y canto.

Las mejores imágenes del partido entre el Caesa Cartagena y el Hestia Menorca / Iván Urquízar

Desde el derbi regional, la evolución ha sido evidente. El equipo albinegro ha ido reforzando su estructura partido a partido, minimizando errores y creciendo en confianza. La victoria por 1-0 ante el Sevilla Atlético el 25 de febrero fue el primer ejemplo claro de ese nuevo ADN competitivo: portería a cero y aprovechamiento quirúrgico de las ocasiones. Aquel día, los albinegros confirmaron que la permanencia estaba virtualmente en el bolsillo y que había llegado la hora de mirar más arriba.

Marzo arrancó con tres empates consecutivos, el 0-0 ante Sabadell, Tarazona y Teruel, que lejos de interpretarse como un frenazo, consolidaron los cimientos de su proyecto. El Cartagena se convirtió en un bloque rocoso, impenetrable, que concedía muy poco, algo que en los últimos tiempos de Javi Rey se echaba mucho en falta. Quizá faltaba algo más de colmillo en ataque, pero la seguridad defensiva empezaba a ser innegociable, casi una seña de identidad.

El único tropiezo llegó el 21 de marzo, en casa del Atlético Madrileño, con un 2-0 que fue la excepción que confirma la regla. Conviene recordar que ambos goles llegaron en tiempo de descuento, cuando la portería a cero parecía ya firmada. Lejos de generar dudas, la derrota sirvió como acicate. Estos jugadores ya saben de lo que están hechos.

A partir de ahí, el Cartagena ha encadenado tres victorias consecutivas por 1-0 que reflejan a la perfección la filosofía de Vélez. Primero ante el Atlético Sanluqueño el 28 de marzo, en un partido de máxima exigencia táctica. Después, asaltando el campo del Torremolinos el 4 de abril, demostrando que el plan también funciona lejos de casa. Y, por último, el triunfo el pasado sábado frente al Antequera, otro ejercicio de madurez, de control y también de esa suerte bendita que los santos del fútbol reparten cuando un penalti se estrella en el palo.

Las mejores imágenes del partido entre el Caesa Cartagena y el Hestia Menorca / Iván Urquízar

Pero más allá de los números (tres goles en cocho partidos) lo que transmite este equipo es seguridad. Cada línea sabe lo que tiene que hacer, las ayudas llegan a tiempo y el bloque se mueve defensivamente como un acordeón bien afinado.

Ese ‘unocerismo’ no solo ha dado puntos, sino que ha cambiado el estado de ánimo de la plantilla y de una afición que ha vuelto a creer. El equipo se ha acostumbrado a competir, a sufrir cuando toca y a celebrar cada victoria como un paso firme hacia el objetivo. La clasificación refleja ese crecimiento, y el play off ya no es un sueño, es un objetivo al alcance de la mano, puesto que ahora mismo está a un solo punto.

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Íñigo Vélez ha encontrado la fórmula. No es vistosa, ni falta que hace, pero sí tremendamente eficaz. En una categoría donde los detalles marcan la diferencia, el Cartagena ha aprendido a manejar los partidos desde la defensa, con paciencia y convicción. Esta nueva religión ya está instaurada en el vestuario albinegro, y ahora le espera su prueba de fuego. El próximo domingo, en Elda, ante el Eldense, el equipo más en forma del grupo II. Pero el cuadro portuario ya no tiene miedo. Los jugadores están preparados y se saben los mandamientos de su entrenador.