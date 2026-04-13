Se confirma el cierre por tres partidos del Centenario El Rubial

Malas noticias llegan al Águilas FC tras conocerse que el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso interpuesto por el club costero, confirmando íntegramente las sanciones impuestas por el Juez Disciplinario Único tras los incidentes ocurridos en el encuentro frente al UCAM Murcia, correspondiente a la jornada 28 del Grupo 4 de Segunda Federación.

La resolución ratifica la multa de 8.000 euros y la obligación de disputar a puerta cerrada los tres próximos partidos oficiales en el estadio Centenario El Rubial. Sanciones que derivan de infracciones calificadas como muy graves y graves, conforme a los artículos 76.1 y 107.1 del Código Disciplinario de la RFEF.

El Águilas FC solicitó la revocación de la sanción alegando errores en el acta arbitral, vulneración del derecho de defensa, falta de motivación y la presunta desproporción de las medidas impuestas. De forma subsidiaria, pidió la reducción de las sanciones o la retroacción del procedimiento. Un recurso que en principio fue admitido.

Sin embargo, el Comité de Apelación ha rechazado todos los motivos del recurso. En su resolución, subraya la presunción de veracidad del acta arbitral y considera plenamente acreditados los incidentes, apoyándose además en la prueba videográfica y en el reconocimiento implícito del propio club.

Con esta decisión, Apelación confirma íntegramente la resolución dictada el 25 de marzo de 2026 por el Juez Disciplinario Único, agotando la vía federativa ordinaria. El Águilas FC presentará en las próximas horas un recurso en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

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El primer encuentro en el que la afición se verá damnificada será el derbi entre el Águilas FC y el Lorca Dpva, en el que el club costero lo había fijado como ‘Día del Club’ y en el que se esperaba la mejor entrada de la temporada. n