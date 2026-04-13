Análisis del UCAM Murcia - Covirán Granada: David DeJulius florece en el Palacio

En la semana de las Fiestas de Primavera, donde Murcia está bañada por pétalos y flores, ha brotado en el Palacio de los Deportes una de las más bellas y radiantes. Un David DeJulius que si en su presentación, allá por el mes de agosto durante sus primeros días en la capital del Segura, reconoció ser fan del juego de Kyrie Irving, pero también de la mentalidad de Tim Duncan, escribió ayer su nombre entre varios jugadores ilustres de la ACB.

Porque los 31 puntos y 11 asistencias en la victoria ante el Covirán Granada (107-91) están al alcance de muy pocos jugadores. Tan solo Drazen Petrovic, Tharon Mayes, Andre Turner y Juan Carlos Navarro firmaron estas cifras, que desde ayer al mediodía también cuentan con el nombre del base norteamericano. El recital ofrecido ayer ante un Palacio de los Deportes mermado por la ‘resaca’ del Entierro de la Sardina ya de por sí merece ser destacable. Pero todavía lo es más si se tiene en cuenta que apenas cuatro días antes, DeJulius ofreció otra exhibición en el encuentro de vuelta de semifinales de la FIBA Europe Cup ante el PAOK de Salónica.

Las mejores imágenes del UCAM Murcia contra el Covirán Granada / Juan Carlos Caval

Porque el base entró en trance en un último cuarto que fue capaz de anotar 17 puntos consecutivos sin fallo. Así hasta llegar hasta los 41 puntos, que lamentablemente no sirvieron para superar la eliminatoria ante el equipo griego, al contar con más puntos en su casillero después de sumar el resultado de la ida. Es decir, 72 puntos son suyos en los dos últimos partidos del club murciano ante su público.

Y es que DeJulius, de 1,83 metros y 26 años, al igual que otros tantos jugadores en los últimos años, ha encontrado en Murcia su sitio. Un lugar que todavía no se sabe si para echar raíces, ya que viendo su excelso nivel no sería extraño que equipos más potentes llamen a su puerta este verano, sino para volver a florecer después de pasar por Grecia, Alemania, Israel y Turquía en las dos últimas campañas.

«Además de cambiar el signo del partido con sus 14 puntos en el segundo cuarto, DeJulius sacó su mejor versión cuando más se acercaba en el marcador el Covirán Granada. El base universitario ha generado, con canasta propia o asistencia, 30 puntos consecutivos para su equipo», publicaba la ACB a través de sus canales oficiales.

El base David DeJulius, del UCAM Murcia, en el partido ante el Covirán Granada. / Juan Carlos Caval

Camino de otro récord en asistencias

A los 72 puntos en cuatro días, se le unen las 11 asistencias repartidas ayer en el encuentro ante el colista. Una cifra que ya le permite rebasar las cien asistencias con la camiseta del UCAM Murcia (113) y que superará próximamente a nombres ilustres como Ralph McPherson (119) o Troy Caupain (120) en la ACB con menos partidos disputados. Uno de los ejemplos para medir este impacto podría ser el de Clevin Hannah, que en una sola campaña en Murcia, alcanzó los 132 pases a canasta.

Con la victoria ante el Covirán Granada, la quinta consecutiva en la ACB para el UCAM Murcia en este tramo de la segunda vuelta, el conjunto universitario ya cuenta con diecinueve victorias en 26 jornadas, situándose a tan solo dos de su mejor marca (21), la conseguida en la temporada 2023-2024, en la que logró disputar las finales de la ACB ante el Real Madrid, y se mantiene en la tercera posición de la tabla.

Porque si el UCAM Murcia quiere confirmar su candidatura a estar entre los cuatro primeros al término de la fase regular, y contar así con el factor cancha en su tercera participación en un play off, algo que sería insólito en su historia, todo pasaba por no fallar en este tipo de partidos.

Un rival que responde

Ante un Covirán Granada aferrado a las mínimas esperanzas que todavía le quedan por buscar la permanencia, el cuadro murciano supo sacar un encuentro espeso por momentos y con falta de fluidez. A base de arreones, un día en el que el técnico aprovechó para realizar rotaciones diferentes, especialmente en el juego interior con Moussa Diagne con más protagonismo que en los últimos meses, y sin Ennis ni Raieste, ambos lesionados, aunque el alero podría regresar este sábado ante el Morananc Andorra (19.00 horas), el UCAM Murcia sacó adelante un encuentro ante un rival respondón y que se acercó peligrosamente en el marcador en el tramo final.

Logró rebajar la barrera de los diez puntos en varias ocasiones, sobre todo en un tercer cuarto en el que sus visitas y acierto en el tiro libre (31/40) junto a Bozic le dieron más vida para complicarle algo más el domingo al UCAM.

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Covirán Granada. / Juan Carlos Caval

DeJulius vuelve a emergir en el último cuarto

Sin embargo, David DeJulius emergió de nuevo cuando su equipo más le necesitaba. Si en la primera mitad su actuación ayudó para abrir el primer colchón de distancia, con 18 puntos al descanso, el norteamericano confirmó su gran momento de forma. Especialmente cuando, a falta de cinco minutos para el final, la renta tan solo era de cuatro puntos (91-87). «Del 75 al 105, todos los puntos han salido de sus manos. En este tramo repartió 8 asistencias, a las que ha sumado otros 13 puntos, solamente en el último cuarto», analizaba también la ACB en sus medios oficiales.

Se llegó al descanso con el 60-47 ante un Granada que consiguió responder y aguantar el tipo hasta casi la mitad del segundo cuarto. El paso por vestuarios le vino mal al propio UCAM, al que le costó recuperar el tono con el que había finalizado la primera mitad. Además, la gestión de las faltas, en piezas como Falk o Diagne, se añadía a la falta de fluidez en el equipo universitario y el Granada se aprovechaba de ello al saber interpretar mejor este escenario junto a sus visitas al tiro libre (75-70).

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Después de un inicio de cuarto en el que se intentó dar un arreón, el UCAM dejó de encadenar buenas defensas y lo acabó pagando más tarde en el otro extremo de la pista ante un Covirán Granada que se volvió a acercar a cinco minutos del final al ritmo de Bozic (91-87). Sin embargo, con la irrupción de DeJulius en este tramo, pudo cerrar el partido sin demasiados contratiempos (107-91).