Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Carlos Alcaraz, en el torneo de Montecarlo

Carlos Alcaraz, en el torneo de Montecarlo / Felice Calabro / Zuma Press / Europa Press / Conta

Dioni García

Dioni García

Semana de grandes acontecimiéntos futbolísticos. Entre el martes y el miércoles conoceremos los equipos clasificados para las semifinales de la Champions League. Y el sábado, al campeón de la Copa del Rey. A nivel regional, Carlos Alcaraz estará en el Barcelona Open después de ser subcampeón en el Masters de Montecarlo. Además, el Real Murcia recibirá al Antequera el viernes, y el FC Cartagena jugará el domingo ante el intratable Eldense. En fútbol sala, vuelve la liga de Primera División con duelo para el Jimbee Cartagena el sábado en casa, y a domicilio para ElPozo Murcia el domingo. Y en baloncesto, el UCAM Murcia visitará el sábado al MoraBanc Andorra.

Lunes, 13 de abril

FÚTBOL: Primera División

Levante-Getafe (DAZN) 21:00

TENIS: Barcelona Open

1ª ronda (M+/Esport3) 11:00

Martes, 14 de abril

FÚTBOL: Liga de Campeones

Atlético-Barcelona (Movistar) 21:00

Liverpool-PSG (Movistar) 21:00

BARCELONA, 11/04/2026.- El delantero del Barcelona lamine Yamal celebra tras marcar su equipo el 2-0, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y RCD Espanyol disputan este sábado en el Camp Nou. EFE/Toni Albir

BARCELONA, 11/04/2026.- El delantero del Barcelona lamine Yamal celebra tras marcar su equipo el 2-0, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y RCD Espanyol disputan este sábado en el Camp Nou. EFE/Toni Albir / Toni Albir / EFE

Clasificación Mundial femenino

Inglaterra-España (Teledeporte) 20:00

TENIS: Barcelona Open

1ª ronda (M+/Esport3) 11:00

Miércoles, 15 de abril

FÚTBOL: Liga de Campeones

Arsenal-Sportig CP (Movistar) 21:00

Bayern-Real Madrid (Movistar) 21:00

TENIS: Barcelona Open

Octavos de final (M+/Esport3) 11:00

Jueves, 16 de abril

FÚTBOL: Europa League

Celta-Freiburg (Movistar) 18:45

Real Betis-Braga (Movistar) 21:00

TENIS: Barcelona Open

Octavos de final (M+/Esport3) 11:00

BALONCESTO: Euroliga

Partizán-Baskonia (Movistar) 20:30

Real Madrid-Crvena (Movistar) 20:45

Viernes, 17 de abril

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Antequera (LaLiga+/M+) 21:15

TENIS: Barcelona Open

Cuartos de final (M+/Esport3) 11:00

BALONCESTO: Euroliga

Dubai-Valencia (Movistar) 18:00

Barça-Bayern (Movistar) 20:30

Sábado, 18 de abril

FÚTBOL: Final de la Copa del Rey

Atlético-Real Sociedad (La 1) 21:00

Clasificación Mundial femenino

España-Ucrania (Teledeporte) 16:00

BALONCESTO: Liga ACB

Andorra-UCAM Murcia (DAZN/M+) 19:00

El base David DeJulius, del UCAM Murcia, en el partido ante el Covirán Granada.

El base David DeJulius, del UCAM Murcia, en el partido ante el Covirán Granada. / Juan Carlos Caval

Segunda FEB

Ciudad Molina-Getafe 20:00

FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee Cartagena-Palma (LaLiga+) 21:00

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones en un entrenamiento.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones en un entrenamiento. / Jimbee Cartagena

Segunda División

Zambú Pinatar-Barça Atlétic (RFEF.es) 18:00

Primera División femenina

Burela-STV Roldán (RFEF.es) 16:15

Futsi-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 17:00

TENIS: Barcelona Open

1ª semifinal (M+/Esport3) 13:30

2ª semifinal (M+/Esport3) 16:00

Domingo, 19 de abril

FÚTBOL: Primera RFEF

Eldense-FC Cartagena (La 7/LaLiga+) 18:15

Segunda RFEF

La Unión-UCAM Murcia 12:00

Minera-Xerez Deportivo 12:00

Yeclano-Almería B 18:30

Águilas-Lorca Deportiva 19:00

FÚTBOL SALA: Primera División

Ribera Navarra-ElPozo Murcia (LaLiga+) 17:00

BALONCESTO: Primera FEB

Fibwi Palma-Caesa Cartagena (LaLiga+) 18:00

TENIS: Barcelona Open

Final (M+/Esport3) 16:00

CICLISMO

Amstel Gold Race (HBO Max) 14:35

