Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Semana de grandes acontecimiéntos futbolísticos. Entre el martes y el miércoles conoceremos los equipos clasificados para las semifinales de la Champions League. Y el sábado, al campeón de la Copa del Rey. A nivel regional, Carlos Alcaraz estará en el Barcelona Open después de ser subcampeón en el Masters de Montecarlo. Además, el Real Murcia recibirá al Antequera el viernes, y el FC Cartagena jugará el domingo ante el intratable Eldense. En fútbol sala, vuelve la liga de Primera División con duelo para el Jimbee Cartagena el sábado en casa, y a domicilio para ElPozo Murcia el domingo. Y en baloncesto, el UCAM Murcia visitará el sábado al MoraBanc Andorra.
Lunes, 13 de abril
FÚTBOL: Primera División
Levante-Getafe (DAZN) 21:00
TENIS: Barcelona Open
1ª ronda (M+/Esport3) 11:00
Martes, 14 de abril
FÚTBOL: Liga de Campeones
Atlético-Barcelona (Movistar) 21:00
Liverpool-PSG (Movistar) 21:00
Clasificación Mundial femenino
Inglaterra-España (Teledeporte) 20:00
TENIS: Barcelona Open
1ª ronda (M+/Esport3) 11:00
Miércoles, 15 de abril
FÚTBOL: Liga de Campeones
Arsenal-Sportig CP (Movistar) 21:00
Bayern-Real Madrid (Movistar) 21:00
TENIS: Barcelona Open
Octavos de final (M+/Esport3) 11:00
Jueves, 16 de abril
FÚTBOL: Europa League
Celta-Freiburg (Movistar) 18:45
Real Betis-Braga (Movistar) 21:00
TENIS: Barcelona Open
Octavos de final (M+/Esport3) 11:00
BALONCESTO: Euroliga
Partizán-Baskonia (Movistar) 20:30
Real Madrid-Crvena (Movistar) 20:45
Viernes, 17 de abril
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Antequera (LaLiga+/M+) 21:15
TENIS: Barcelona Open
Cuartos de final (M+/Esport3) 11:00
BALONCESTO: Euroliga
Dubai-Valencia (Movistar) 18:00
Barça-Bayern (Movistar) 20:30
Sábado, 18 de abril
FÚTBOL: Final de la Copa del Rey
Atlético-Real Sociedad (La 1) 21:00
Clasificación Mundial femenino
España-Ucrania (Teledeporte) 16:00
BALONCESTO: Liga ACB
Andorra-UCAM Murcia (DAZN/M+) 19:00
Segunda FEB
Ciudad Molina-Getafe 20:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee Cartagena-Palma (LaLiga+) 21:00
Segunda División
Zambú Pinatar-Barça Atlétic (RFEF.es) 18:00
Primera División femenina
Burela-STV Roldán (RFEF.es) 16:15
Futsi-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 17:00
TENIS: Barcelona Open
1ª semifinal (M+/Esport3) 13:30
2ª semifinal (M+/Esport3) 16:00
Domingo, 19 de abril
FÚTBOL: Primera RFEF
Eldense-FC Cartagena (La 7/LaLiga+) 18:15
Segunda RFEF
La Unión-UCAM Murcia 12:00
Minera-Xerez Deportivo 12:00
Yeclano-Almería B 18:30
Águilas-Lorca Deportiva 19:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Ribera Navarra-ElPozo Murcia (LaLiga+) 17:00
BALONCESTO: Primera FEB
Fibwi Palma-Caesa Cartagena (LaLiga+) 18:00
TENIS: Barcelona Open
Final (M+/Esport3) 16:00
CICLISMO
Amstel Gold Race (HBO Max) 14:35
