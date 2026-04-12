El UCAM Murcia se divierte frente al colista

El UCAM Murcia hace los deberes y vence al Atlético Malagueño (4-0). Los universitarios sabían que no podían fallar, después del pinchazo ante la Minera. Los de Germán Crespo disputaron un partido muy sólido, desde el principio hasta el final. El dominio, sumado a puntería fina, acabó con un resultado imponente a favor de los universitarios. Tres puntos que le devuelven a la segunda posición en esta recta final de la temporada. Ahora, Germán Crespo y los suyos tienen en su mano el poder de acabar el curso logrando la gloria, aunque saben que va a ser complicado y van a tener que darlo todo en cada uno de los últimos 3 encuentros.

Tras el tropiezo de la semana pasada ante la Minera, al UCAM Murcia no le quedaba otra que ganar en casa frente al Atlético Malagueño. La Condomina se vistió de gala para recibir a los suyos y poder celebrar un nuevo triunfo, avivando la esperanza por el primer puesto.

En el arranque del encuentro se vio a un UCAM Murcia dispuesto a llevar las riendas. Los malagueños no eran el equipo que más asustaba, siendo los colistas, pero ya sabían lo que era ganar al conjunto universitario. Los pupilos de Germán Crespo querían hacer olvidar el pinchazo en El Llano del Beal y por eso saltaron con mucha energía al césped de La Condomina.

A los 20 minutos de partido llegó la primera alegría para el UCAM Murcia. Baldrich se estrenaba como goleador universitario con un gran disparo que acabó en el fondo de las mallas. La cosa pintaba bien para los universitarios, quienes estaban dejando muy buenas sensaciones sobre el verde.

Minutos más tarde, la alegría universitaria se ampliaría, gracias al segundo tanto de Dani Aquino. El atacante murciano recibió un pase dentro del área y no perdonó. A los malagueños se les ponía muy cuesta arriba el encuentro y no tenía pinta de que el UCAM Murcia fuese a aflojar.

El tiempo de descanso se estaba acercando y el cuadro universitario respiraba tranquilo gracias a los tantos de Baldrich y de Aquino. Los de Germán Crespo ya habían completado la mitad del camino; ahora solo les tocaba poder mantener esa ventaja y no meterse en líos durante los segundos 45 minutos.

Baldrich y Aquino celebran uno de los goles / Prensa UCAM Murcia CF

El segundo acto comenzó muy bien para el UCAM Murcia, volviendo a ser dominador del juego y rozando el tercer tanto. Pablo Hernández gozó de una grandísima oportunidad para sumar un nuevo tanto a la renta universitaria, pero el meta malagueño logró meter una mano salvadora y evitar el gol.

Los de Germán Crespo se habían quedado con la miel en los labios después de casi meter el tercero, que volvieron a la búsqueda. Esta vez con mucha más fortuna, siendo Alberto Soto el encargado de encontrar portería. El mediapunta universitario recibió un pase en la frontal y con mucha sutileza lo mandó al fondo de las mallas.

El partido estaba prácticamente sentenciado después del tercer gol, pero para asegurarse, el UCAM Murcia consiguió añadir un tanto más al marcador. Esta vez fue Ale Marín y desde la pena máxima. El cuadro malagueño cometió una falta sobre Juan Pontones y el colegiado señaló el penalti. El extremo universitario no tuvo presión a la hora de lanzar y mandó el esférico al fondo de la red.

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El UCAM Murcia había hecho su trabajo, consiguiendo sacar 3 puntos importantísimos para volver a ponerse en lo más alto de la clasificación, igualado a puntos con el Águilas. La sólida victoria de los universitarios sobre el Atlético Malagueño refuerza la confianza del club para darlo todo en la recta final de la temporada.