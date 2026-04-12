El UCAM Murcia cumple ante el Covirán Granada y continúa en la cúspide

El UCAM Murcia CB ha solventado sin sobresaltos su encuentro ante el Covirán Granada en el Palacio de los Deportes (107-91). El conjunto universitario continúa instalado en la cúspide de la clasificación de la Liga Endesa, aferrándose a un tercer puesto con el que busca ser en cabeza de serie en su camino para disputar por tercera vez las eliminatorias por el título en sus cuarenta años de historia.

Parecía, sobre el papel, una situación fácil de afrontar pero poco tuvo que ver con un trámite. Los de Sito Alonso regresaban a casa tras la desilusión de la FIBA Europe Cup, al caer en la eliminatoria de semifinales ante el PAOK de Salónica en el Palacio, y no podía cometer ningún desliz ante el colista.

Porque si el UCAM quería confirmar su candidatura a estar entre los cuatro primeros al término de la fase regular de la ACB todo pasa por no fallar en estos tipo de partidos. Ante un Covirán Granada aferrado a las mínimas esperanzas que todavía le quedan por buscar la permanencia, el cuadro murciano supo sacar un partido espeso por momentos y con falta de fluidez.

A base arreones un día en el que el técnico aprovechó para realizar rotaciones diferentes, especialmente en el juego interior, y sin Ennis ni Raieste, ambos lesionados, el UCAM sacó adelante un encuentro ante un rival respondón y que se acercó peligrosamente en el marcador en el tramo final. Logró rebajar la barrera de los diez puntos en varias ocasiones, sobre todo en un tercer cuarto en el que sus visitas y acierto en el tiro libre (31/40) le dieron más vida para complicarle algo más el domingo al UCAM.

Sin embargo, David DeJulius emergió de nuevo cuando su equipo más le necesitaba. Si en la primera mitad su actuación ayudó para abrir el primer colchón de distancia, con 18 puntos al descanso, el norteamericano confirmó su buen momento de forma. Especialmente cuando, a falta de cinco minutos para el final, la renta tan solo era de cuatro puntos (91-87). El último arreón del base le permitió alcanzar los 31 puntos en la victoria ante el equipo nazarí y sumar así 71 en total tras la disputa de los últimos dos encuentros de los universitarios esta semana.

Con esta victoria el UCAM Murcia ya cuenta con diecinueve en 26 jornadas, situándose a tan solo dos de su mejor marca (21), la conseguida en la temporada 2023-2024 en la que logró disputar las finales de la ACB ante el Real Madrid.

De menos a más

Le costó tomar temperatura a un UCAM Murcia que contó con Nakic y Cate en su quinteto inicial. El pívot rumano fue el protagonista de los primeros compases, imponiéndose en ambas pinturas y aportando en la anotación. Sin embargo, casi tres minutos aguantó el equipo universitario con solo una canasta en juego ante los fallos desde el triple y desaprovechar varios rebotes ofensivos. DeJulius consiguió romper la mala racha antes de alcanzar el ecuador del cuarto (9-10), pero no fue suficiente. Las rotaciones dieron aire fresco al juego del UCAM, que encontró el acierto exterior con los lanzamientos de Forrest y Kelan Martin. No obstante, todavía no servía para mantener a raya a un Covirán Granada que siempre encontraba la manera de responder (17-16). Sito Alonso sorprendió con la entrada del canterano Pablo Sevilla en este primer cuarto y dos acciones consecutivas de Digane en la pintura, junto al segundo triple de Forrest, permitieron tomar ventaja al UCAM en este tramo final que cerró Sant-Roos (28-23).

DeJulius lidera la ventaja

No lograba encontrar el tono defensivo un UCAM Murcia que arrancó el segundo cuarto con los puntos de Diagne y DeJulius, pero que tuvo que cortar Sito Alonso con tiempo muerto tras varias canastas fáciles del Covirán Granada (33-31). Las tres faltas del pívot desencadenaron la entrada de Cacok por primera vez en el partido y los visitantes lograron empatar ante la falta de reacción por parte de los universitarios (35-35). Fue entonces cuando el UCAM pudo darle una marcha más a su juego desde la defensa, y los puntos de Sant-Roos, DeJulius y Cacok le permitieron tomar ventaja a cinco minutos para el descanso (43-35). Logró acercarse y responder el equipo granadino, pero los triples consecutivos de DeJulius y Nakic ayudaron a contar con una ventaja más cómoda -la máxima hasta entonces- a dos miutos para el descanso (52-42). DeJulius continuó engordando este parcial, con 18 puntos en la primera mitad del base, y la renta pudo haber sido mayor si el UCAM llega a estar algo más acertado en los últimos segundos (60-47).

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Covirán Granada. / Juan Carlos Caval

El descanso baja las revoluciones

Le costó volver a coger el tono al UCAM Murcia tras el paso por vestuarios, aunque fue suficiente para mantener la ventaja en un inicio de segunda parte marcado por las faltas y las interrupciones en el juego (64-51). Continuaba sin encontrar la velocidad el conjunto universitario, pero no paraba el goteo de puntos en este periodo para mantener a raya a su rival. Con las rotaciones, buscó Sito Alonso esa electricidad con la entrada de Sant-Roos, Forrest y Diagne, sin embargo, una falta en ataque del base fue castigada también con una técnica al pívot más tarde por protestar (68-57). La gestión de las faltas comenzó a lastrar la rotación, con la cuarta de Diagne por ese motivo, y también otras tantas de Falk. Por lo que el técnico tuvo que solicitar tiempo muerto tras rebajar de los diez el Covirán Granada con un triple de Jassel Pérez (70-61). Continuaba la falta de fluidez en el equipo universitario y el Granada se aprovechaba de ello al saber interpretar mejor este escenario antes del tramo decisivo y sus visitas al tiro libre (75-70).

Noticias relacionadas

El UCAM solventa el peligro

Un parcial de 7-2 de salida en el último cuarto disipó las posibles dduas en el UCAM Murcia (82-74). El conjunto universitario volvió a tomar aire con los puntos de Radebaugh y DeJulius para recuperar los dobles dígitos de ventaja y comenzar a encarrilar su decimonoveno triunfo de la temporada (84-74). Sin embargo, se produjo un intercambio de canastas que rompió la tranquilidad por parte del UCAM. El equipo murciano dejó de encadenar buenas defensas y lo acabó pagando más tarde en el otro extremo de la pista ante un Covirán Granada que se volvió a acercar a cinco minutos del final al ritmo de Bozic (91-87). Parecía abrirse un partido totalmente distinto y Sito Alonso devolvió a pista a Howard Sant-Roos para encontrar algo más de templanza. El alero respondio con un triple que activó al Palacio y tanto Cacok como DeJulius terminaron por apagar el fuego a dos minutos y medio del final al recuperar la renta (100-89). De hecho, el último arreón fue del base norteamericano, que tras los 41 puntos anotados el miércoles ante el PAOK de Salónica, se retiró ovacionado con un Palacio puesto en pie tras los 31 en el triunfo ante el Covirán Granada (107-91).