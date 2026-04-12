El UCAM Murcia, a no caer en la trampa del colista

Quien acuda esta mañana al Palacio de los Deportes o ponga la televisión para ver el UCAM Murcia-Covirán Granada (12:30 horas, DAZN y Movistar), un partido entre el tercer y el último clasificado de la Liga ACB, puede pensar que la victoria será fácil para los locales. Es uno de esos partidos trampa, donde el pequeño se puede comer a un grande que debe demostrar que la decepción sufrida el pasado miércoles en la semifinales de la FIBA Europe Cup, está ya superada.

La capacidad de resiliencia del conjunto de Sito Alonso ha quedado demostrada en más de una ocasión esta temporada. Ahora necesita realizar una vez más un ejercicio de superación colectiva para mantenerse en esa tercera posición de la clasificación. Quedan nueve jornadas para el final de un campeonato donde los universitarios quieren hacer historia acabando entre los cuatro primeros. Pero para ello deben mantener esa racha en casa que les ha llevado a ganarlo todo desde el pasado 30 de diciembre. Y lo deben hacer en un encuentro con la línea exterior mermada por las ausencias de Sander Raieste, que ya estará para volver el sábado próximo ante el MoraBanc Andorra, y de Dylan Ennis, a quien el club le está buscando un sustituto puesto que su lesión le va a tener un tiempo alejando de las pistas. Con ese escenario recibe el UCAM a un rival que solo ha ganado tres partidos en todo el curso, pero dos de ellos han sido en las últimas cuatro jornadas.

La temporada para los granadinos está siendo complicada. Para empezar, el pasado verano construyeron un equipo para jugar en Primera FEB, pero en el mes de julio, tras no poder formalizar su inscripción el Betis por deudas, fueron repescados. Un giro de guion importante, puesto que salieron al mercado en desventaja con los demás. Y a todo ello se unió que jugadores como Matt Thomas y Zach Hankins pagaron su cláusula de salida, dejando a la entidad sin mucho margen de maniobra, lo que ha provocado que se encuentren en la situación actual, últimos a cuatro victorias de la permanencia. Pero el Covirán, con Arturo Ruiz, el entrenador más joven de la ACB -tiene 33 años- en el banquillo, ha reaccionado en el último mes de la mano de un espectacular Luka Bozic, un ala pívot croata que ha promediado 20,5 puntos y 7,5 rebotes en el último mes. El ex del Hiopos Lleida y del KK Zadar está en un excelente estado de forma.

La defensa del UCAM no solo tendrá que estar muy pendiente de Bozic. También deberá de nuevo realizar un gran derroche físico Jonah Radebaugh para parar a Jassel Pérez, un escolta de 24 años que empezó la liga en el Alega Cantabria, de Primera FEB, y que está demostrando tener sitio en la ACB, donde está promediando 11,3 puntos. Con Lluis Costa, quien es duda por unos problemas en un tobillo, y el francés Jonathan Rousselle, también tiene experiencia el Granada en el puesto de base. «Tiene una plantilla muy peligrosa y su situación les hace aún más peligrosos», apuntó en rueda de prensa Sito Alonso, quien considera que la eliminación europea es más «una desilusión que una decepción. Estoy bastante orgulloso del trabajo hecho por el equipo en una eliminatoria que tuvimos ganada durante muchos minutos. Me hubiera encantado que jugáramos la final, pero estamos en el camino de hacer cosas grandes», señaló. A su plantilla le ha lanzado un mensaje claro y conciso: «Les dije a los jugadores que no se fustiguen por cosas que no dependen de ellos. A mí es muy difícil tumbarme a nivel mental, es casi imposible, y siempre voy a pelear por lo que creo y por mi equipo», apuntando también que «vamos a ir a muerte para volver a estar en Copa del Rey y play off en la misma temporada», como ya ocurrió en 2024, la del subcampeonato.

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Por su parte, Arturo Ruiz, entrenador de los andaluces, señaló en la previa de un encuentro donde tiene las bajas de Williams Howard y Beqa Burjanadze, que «es de admirar la cultura que está creando el UCAM Murcia en los últimos años por el crecimiento del club y la actual temporada, donde sólo está por detrás de Madrid y Valencia y por delante de equipos con mayor presupuesto». «Ellos tienen manejadores muy físicos, intensos y agresivos. Debemos igualar su nivel de físico e intensidad, reducir su número de triples, atacar su variabilidad defensiva y tener el control del rebote porque ellos son muy buenos en el rebote ofensivo», terminó diciendo.